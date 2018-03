ren, rav, Novinky, ČTK, Právo

Babiš zároveň řekl, že konat měl již minulý premiér Bohuslav Sobotka. „Bývalý pan premiér měl konat a zahájit kázeňské řízení,” řekl Babiš. Označil za podivné, že tehdejší premiér nekonal, ačkoliv na úřad vlády dorazil „závažný dokument”.

Babiš zopakoval, že Murín nemá jeho důvěru, nikdy se podle něho neměl ředitelem inspekce bezpečnostních sborů stát. „Co je v dokumentu, je skandální,” dodal Babiš.

Sobotka uvedl, že se seznámil s dokumentem, z něhož Babiš vychází, ale důvod ke kázeňskému řízení neviděl.

Odvolání není jednoduché



Podle mluvčího GIBS Ivo Mitáčka nelze ředitele inspekce odvolat jen tak jednoduše. Zatímco u dosazení do funkce vše funguje tak, že šéfa GIBS jmenuje na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru Sněmovny přímo premiér, jeho odchod má jiná pravidla, pokud ředitel sám odmítne rezignovat, což je tedy i nynější případ Murína.

Musel by spáchat trestný čin

„Odvolat ředitele lze pouze po spáchání trestného činu, což je neslučitelné s výkonem funkce, případně po uplynutí pětiletého funkčního období,“ řekl Právu Mitáček s tím, že je to kvůli zajištění nezávislosti.

Doplnil, že ředitele GIBS by v případě spáchání trestného činu odvolával přímo předseda vlády, kterému se jako nadřízenému zodpovídá, a záleželo by pak na premiérovi, zda tak učiní hned po obvinění šéfa GIBS anebo až po jeho pravomocném odsouzení.

„Stíhání ředitele je neslučitelné s jeho funkcí, jak tomu je u všech příslušníků bezpečnostních sborů. A z minulosti je patrné, že v případě vedoucích činitelů došlo k odvolání hned po jejich obvinění,“ doplnil mluvčí GIBS.

Je to jako v 50. letech, zlobí se ODS



Informace na výboru Babiš četl z dokumentu ještě předtím, než bylo odhlasováno, zda bude jednání veřejné nebo neveřejné. To rozčílilo poslance ODS Pavla Žáčka, Janu Černochovou i místopředsedu STAN Víta Rakušana.

„Je to jak v 50. letech,” řekla Černochová, která s poslanci ODS a STAN opustila jednání, s tím, že výbor neměl jasné řízení a jeho předseda Radek Koten (SPD) to podle nich nezvládl. „Od první chvíle tady byl porušovan jednací řád a i my jsme byli vystaveni riziku, že budeme porušovat zákon,” zlobila se Černochová.

„Je to skandální, jaký prostor si uzurpoval pan premiér. Takto to být nemělo. Pan premiér je ten člověk, který byl hybatetelm celé kauzy a cituje tu z dokumentů, které jsou neveřejné,” doplnil Černochovou její kolega Žáček.

Spory o výslechu státních zástupců



Poslanci Jana Černochová (ODS) a Vít Rakušan (STAN) upozornili, že na výslechu státních zástupců dohoda nebyla.

„Kdo pozval státní zástupce? Na čí podnět tady budou?” ptala se Černochová. Předseda výboru Radek Koten (SPD) uvedl, že pozvání žalobců konzultoval s místopředsedy výboru. „Jevilo se nám výhodné státní zástupce přizvat,” řekl.

„Jednání není vyšetřování. Nejde o hledání jakékoli viny," řekl v úvodu debaty Koten. Podotkl, že mlčenlivosti byli zbaveni Murín, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a vrchní státní zástupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan.

Další poslanci upozorňovali na to, že Babiš a bývalý ministerský předseda Bohuslav Sobotka (ČSSD) mlčenlivosti zbaveni nebyli, a není tedy v podstatě o čem jednat.

Babiš řekl, že není potřeba, aby byl mlčenlivosti zbaven, protože se nebudou projednávat utajované informace. Sobotka chtěl, aby se záležitost s mlčenlivostí po právní stránce vyjasnila.

Premiér v demisi Andrej Babiš chce poslancům z bezpečnostního výboru vysvětlit své postoje vůči Michalu Murínovi, o němž již dříve prohlásil, že k němu nemá důvěru.

Babiš to, že by chtěl Murína odvolat, před jednáním popíral. „Já jsem žádné odvolání nenavrhl. Jen jsem konstatoval, že mám vážné pochybnosti o jeho morální a profesionální integritě. A to můžu doložit. Pan Murín podvedl vládu,“ uvedl dříve a poukázal na údajné finanční nesrovnalosti v GIBS. [celá zpráva]

GIBS nedávno uvedla, že Babiš v únoru dvakrát při osobním setkání vyzval Murína, aby se vzdal funkce. Prý mu slíbil, že když to udělá, tak se jeho odchod obejde bez skandálu. Murín rezignaci odmítl.

Do GIBS poté přišla kontrola ministerstva financí. Babiš veřejně řekl, že o prověrku požádal ministryni financí Alenu Schillerovou. Schillerová pak mluvila o více podnětech.

Murín vede inspekci od prosince 2015, kdy ve funkci vystřídal Ivana Bílka.