„Pánové Mynář a Nejedlý nedělají panu prezidentovi dobrou službu, ví to i pan premiér Babiš,“ řekla při projednávání návrhu jedna z předkladatelek Věra Kovářová (STAN).

Kancléř prezidenta republiky by podle ní měl mít bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné z toho důvodu, že je nejbližším spolupracovníkem prezidenta republiky.

Návrh je tak šitý na míru současnému kancléři Vratislavu Mynáři, který bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné nezískal. Prezident Miloš Zeman i přesto nechal Mynáře ve funkci. To kritizují někteří politici.

To by se mohlo brzy změnit. „Pokud by byl Mynář pořád ve funkci, zákon by pro něj platil. Ale platil by pro jakéhokoliv kancléře prezidenta republiky,“ vysvětlila Kovářová.

Poslanec Petr Sadovský (ANO) podal návrh na zamítnutí, ale neuspěl. Zamítnout novelu chtěli jen poslanci z hnutí ANO, KSČM a část ze soc. dem.

Návrh nyní posoudí výbory, poté bude následovat druhé a třetí čtení. Pokud by novela prošla i třetím čtením, poté ji posoudí Senát.

Mynář je kancléřem už pět let



Vratislav Mynář vede prezidentskou kancelář od března 2013. Jako hradní kancléř však potřebuje bezpečnostní prověrku. O tu zažádal až po tři čtvrtě roce od nástupu do funkce. Trvalo však rok, než dodal Národnímu bezpečnostnímu úřadu všechny potřebné dokumenty.

V září 2015 bylo rozhodnuto, že prověrku nezískal. Prezident Zeman uvedl, že Mynáře ve funkci nahradí až ve chvíli, kdy kancléř vyčerpá všechny možnosti odvolání.

Mynář bezpečnostní prověrku nezískal a Národní bezpečnostní úřad zamítl i jeho rozklad vůči tomuto rozhodnutí. Kancléř se chce bránit soudní cestou.

Do Mynáře se před prezidentskými volbami obul i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Ten Zemanovi radil, aby se zbavil některých svých spolupracovníků, kteří mu nedělají dobré jméno. Měl tím na mysli právě Mynáře a kontroverzního Zemanova poradce Martina Nejedlého.