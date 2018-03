Ostatky kardinála Berana přivezou do ČR 20. dubna

Ostatky kardinála Josefa Berana budou z Vatikánu převezeny do České republiky 20. dubna. Následně budou od 21. do 23. dubna vystaveny v katedrále sv. Víta. V úterý to uvedl mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman.