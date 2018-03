Týmy ANO a KSČM budou podle úterního Filipova vyjádření dál pracovat na hledání programových průniků. „Ale rozhodnutí, jestli i při případné programové shodě na většině bodů se rozhodneme pro toleranci vlády, je teď velmi na vážkách. A to ne z důvodů programových, ale z důvodu důvěryhodnosti partnera,” uvedl na adresu hnutí ANO. Pro komunisty má podle něj samotné jednání s ANO, v jehož čele stojí miliardář Babiš, složité politické konotace.

S Ondráčkovým působením v komisi komunisté počítají. „Já nemám žádný důvod vyměňovat Zdeňka Ondráčka v této komisi. My ctíme odbornost a je zřejmé, že tu odbornost má z těch členů z jednotlivých klubů vlastně jen on,” uvedl Filip.

Rozpolcený klub ANO



Babiš naštval i některé své stranické kolegy, kteří v pátek v tajné volbě Ondráčkovi dali svůj hlas a nyní hrozilo, že nebýt Ondráčkovy rezignace, měli otočit o stoosmdesát stupňů a podpořit Ondráčkovo odvolání.

„Slova pana premiéra Babiše samozřejmě zhoršují naši pozici ve vyjednávání před hlasováním o důvěře vládě a nemyslím, že by to nějak vylepšovalo vzájemné vztahy,“ řekl již v pondělí Právu šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. Podle něj by proto Babiš měl otevřeně říci, oč mu jde.

Babišův veletoč s Ondráčkem budí pochybnosti Jíří Dolejš, místopředseda KSČM

„To vše bychom rádi slyšeli od něj, ať se případně neunavujeme zbytečným vyjednáváním,“ dodal Kováčik.

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš je přesvědčen, že pokud by minulý týden nebyl Ondráček zvolen, nešlo by o žádné drama. „Víkendový Babišův veletoč budí pochybnosti a nedůvěru. Ve vyjednávání bychom měli mít vyšší nároky,“ řekl Právu Dolejš.

Rozpolcení poslanci ANO

Babiš připouštěl, že klub ANO byl v daném případě rozpolcený.

„Polovina respektuje, že na základě dohod ve Sněmovně to místo patří komunistům, a že respektují i to, že komunisté nominují pana Ondráčka, a druhá polovina respektuje, že je to místo komunistů, ale že se jim nelíbí pan Ondráček,“ popsal šéf poslanců ANO Faltýnek.

Byl přitom přesvědčen, že se jeho poslanci zařídí podle „svého nejlepšího vědomí a svědomí”.

Ondráček: Na Babiše zadupali a on stáhl ocas

Babiš v neděli ve Zlíně opět připustil, že minulý týden udělal chybu. „Ale kdybych nějakým způsobem donucoval poslance, jak mají hlasovat, lidé by křičeli, že jsem diktátor,“ řekl.

„My jsme v minulosti několikrát žádali KSČM, aby nominovala jiného kandidáta, oni to odmítají, takže já z toho nejsem nadšený,“ dodal Babiš.

„Vyzval jsem pana Ondráčka, jestli nemůže ještě jednou zvážit tu omluvu, aby byl klid. Je pravda, že pokud bychom byli velice důrazní, tak asi by to tak nedopadlo. Na druhé straně je jasné, že to nebylo zvoleno jenom našimi hlasy,“ uvedl Babiš.

Ondráček reagoval na sítích: „Na pana Babiše zadupali a on stáhl ocas... Bojí se prý nějakých demonstrací a dalších problémů. Jako kdyby jich on sám neměl až dost.“