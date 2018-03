Babiš v neděli večer oznámil, že je připraven navrhnout, aby Sněmovna hlasovala o odvolání Ondráčka z postu šéfa komise. Většina opozičních politiků Ondráčkovo odvolání podpoří, Babišův postup jim ale přijde účelový.

„Zdeněk Ondráček byl zvolen mimo jiné hlasy hnutí ANO. Stačilo, aby Andrej Babiš svým poslancům doporučil pro kandidáta KSČM nehlasovat. Namísto toho premiér v demisi naprosto účelově a cynicky otočil poté, co se proti volbě postavilo veřejné mínění,“ napsal Novinkám předseda ČSSD Jan Hamáček.

Zdeněk Ondráček coby příslušník pohotovostního pluku v televizním rozhovoru v roce 1989 hájí policejní zásah proti demonstrantům.

FOTO: Česká televize ČT24

Dodal, že pokud Babiš odvolání Ondráčka opravdu navrhne, ČSSD bude hlasovat pro odvolání.

Svádíte na nás odpovědnost, zlobí se STAN



Podobně je na tom hnutí STAN. To v neděli pozdě večer napsalo Babišovi otevřený dopis, který uveřejnilo i na svém webu. „Čestně prohlašujeme, že jsme pro pana poslance Ondráčka nehlasovali, a tímto Vás žádáme, abyste ve svých veřejných prohlášeních na toto téma účelově nelhal a nesváděl odpovědnost za tuto volbu na nás,“ uvedli poslanci Starostů a nezávislých.

Andrej Babiš

FOTO: Novinky

Opřeli se tak do Babiše kvůli jeho tvrzení, že podle sněmovní matematiky museli pro Ondráčka hlasovat i zástupci takzvaného Demokratického bloku, tedy opozičních stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, aby tak hodili hnutí ANO klacky pod nohy.

Volba je totiž podle jednacího řádu Sněmovny tajná. Nabízí se tak otázka, zda by případné hlasování o odvolání Ondráčka nemělo být veřejné.

Podle šéfa STAN Petra Gazdíka je to jedna z možností. „Ale pokud se teď hnutí ANO, i když opožděně, vzpamatovalo, pak by mohla být volba i tajná. Pokud to myslí opravdu vážně,“ řekl Novinkám Gazdík.

První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová uvedla, že klub topky bude řešit, jestli je veřejné hlasování vůbec možné. Jednací řád totiž říká, že: „Tajným hlasováním se volí předseda, místopředsedové Sněmovny, předsedové výborů a komisí; v dalších případech se hlasuje tajně, stanoví-li tak zvláštní zákon nebo usnese-li se na tom Sněmovna.”

„Nikde není explicitně psáno, že se může Sněmovna usnést na veřejném hlasování i o předsedovi komise. Na druhou stranu Sněmovna je suverén a může se usnést na čemkoliv. Asi záleží na výkladu jednacího řádu,” podotkla Adamová.

Pokud byste Ondráčka do čela komise pro dohled nad GIBS nechtěl, umíte to zařídit jednou hromadnou smskou Poslanci STAN v dopise Andreji Babišovi

Starostové v dopise dále uvedli, že je zaráží Babišovo ohýbání reality. Podle nich je to právě Babiš, kdo od říjnových sněmovních voleb spolupracuje s komunisty, tedy s lidmi, kteří podle STAN minulý režim relativizují nebo přímo hájí.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Jste to vy, kdo vede hnutí, jehož poslanci pro pana Ondráčka do čela komise prokazatelně museli hlasovat. Nevěříme, že někdo ve vámi vlastněném hnutí by šel proti vašemu názoru. Pokud byste Ondráčka do čela komise pro dohled nad GIBS nechtěl, umíte to zařídit jednou hromadnou smskou,“ stojí v dopise.

Adamová: Poslanci ANO Ondráčka hájili



Adamová Pekarová v pondělí zdůraznila, že Ondráček byl zvolen díky poslancům ANO. „Poslanci ANO ho na plénu obhajovali a mluvili o tom, jaký byl minulý režim krásný. ANO vytváří vládu s podporou komunistů. ANO legitimizuje pozice extremistů z SPD. Velký problém je Ondráček, největší problém je Andrej Babiš,“ napsala na Twitter.

Zvolení Ondráčka do čela komise nekritizují jen politici, ale vadí i veřejnosti. Na pondělí se například v 11 městech po celém Česku chystají demonstrace, kterých se dle organizátorů hodlají zúčastnit desítky tisíc lidí.