„Rozdělil bych jednání do dvou částí. Se soc. dem. bylo o tom, že jsme si vyslechli jejich programové priority, za které by byli ochotni podílet se na vládní spolupráci. S KSČM a SPD to byla jednání, která precizovala požadavky, za jakých okolností by byli ochotni podpořit menšinovou vládu ANO,” řekl po schůzkách Faltýnek.

Vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že programová jednání s ČSSD chce ANO uzavřít do poloviny března. Doplnil, že jasno bude ale až po dubnovém sjezdu soc. dem., kdy bude strana hlasovat, jak se ke vládě s ANO postaví.

Jasno bude až v dubnu



„Rozhodnuto nemůže být dříve, než bude mít soc. dem. stranické referendum. Do 7. dubna nebudeme vědět, jestli se ČSSD k té spolupráci nějak postaví,” podotkl Brabec.

„Stále se bavíme o programu. Předali jsme hnutí ANO priority, nastoupí odborné týmy a v příštím týdnu povedou konkrétní jednání,” uvedl po schůzce předseda ČSSD Jan Hamáček.

Strany se neshodnou například na sektorové dani či progresivním zdanění, podobný názor mají naopak na zdravotnictví či školství.

SPD: Shodneme se skoro na všem



SPD si po jednání s ANO libovala, jak se hnutí shodnou na programu. „Hlavním úkolem bylo zhodnotit činnost programových komisí a zhodnotit průsečíky programů, jestli spolu můžeme dál spolupracovat,“ řekl po schůzce Fiala z SPD.

Z hodinové schůzky podle něj vzešla evidentní věc. „V 85 procentech se naše programy shodují, v 85 procentech jsme našli shodu. Ve zbytku jsme schopni dosáhnout vzájemného konsenzu,“ podotkl.

Video

Záznam: Briefing SPD po jednání s hnutím ANO

Jediným problémem, který podle Fialy zůstal, je zákon o obecném referendu a jeho část o zahraničněpolitických otázkách. „Trváme na tom, aby občané ČR mohli rozhodnout o setrvání v EU,“ prohlásil Fiala. To však hnutí ANO dlouhodobě odmítá.

Fiala dodal, že SPD vládu nebude podporovat za každou cenu, ale bude záležet na tom, jak dopadne situace ohledně referenda.

Video

Záznam: Briefing po jednání hnutí ANO a KSČM

S KSČM se zase ANO shodlo na tom, kde by měl stát investovat. Komunisté zmínili například startovací byty. Jednáný prý budou příští týden pokračovat.

Video

Záznam: Briefing ČSSD po jednání s hnutím ANO

Babiš minulý týden v rozhovoru Novinkám řekl, že chemie s novým vedením soc. dem. funguje dobře.

Na stole je varianta vzniku vlády ANO a ČSSD, kterou by podpořili nebo tolerovali komunisté. Sociální demokraté však mají podmínku, že ve vládě nesmí sedět trestně stíhaná osoba. O vládním angažmá by měl rozhodnout sjezd 7. dubna, nebo celá členská základna ve vnitrostranickém referendu.

„V této chvíli s námi chce vyjednávat o vládě jedině ČSSD. Nechce nás tolerovat, ale chce být ve vládě. Bavíme se o programu. S SPD a KSČM do vlády nechceme. Takže to je v tuto chvíli reálnější varianta,“ sdělil Babiš Novinkám.

Dodal však, že by pořád preferoval menšinovou vládu, kterou by tolerovala buď KSČM a ČSSD nebo SPD. Soc. dem. však menšinový kabinet podporovat odmítá. Podle Hamáčka je lepší být přímo ve vládě.