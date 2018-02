Okamura v úterý před jednáním Sněmovny uvedl, že navrhne přerušit projednávání zákona. Nejdříve by podle něj měl proběhnout seminář s ústavními právníky a se zástupci všech politických stran.

„Je potřeba probrat ten zákon zleva i zprava. Chceme to společně s odborníky představit těm, kteří nevědí, co je referendum,“ řekl Okamura.

S tím souhlasí i komunisté. „Budeme pro, aby byl uspořádán seminář, kde bychom udělali srovnání systémů referend ve světě a v Evropě tak, aby ČR zákon po 25 letech konečně měla,“ prohlásil na tiskové konferenci předseda KSČM Vojtěch Filip.

SPD Tomia Okamury navrhuje, aby pro vyvolání celostátního referenda stačilo 100 tisíc podpisů. Lidé by měli právo hlasovat o všem a výsledek by byl platný bez ohledu na to, kolik lidí by přišlo hlasovat.

Je to paskvil, říkají STAN i lidovci



Většina stran se proti jeho návrhu v úterý ostře ohradila. „Starostové jsou velkými příznivci principu referenda na komunální úrovni, kde lidi rozhodují na základě znalosti prostředí, jestli se má postavit lávka na jednom nebo druhém místě. Ale to, co předkládá SPD, je právní paskvil,“ prohlásil první místopředseda STAN Vít Rakušan.

Starostové vyzvali vládu, aby připravila svůj vlastní návrh, který bude logický a „hoden diskuze“.

Ať to Okamura předělá, žádá Babiš



Menšinový kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) dal k Okamurově návrhu neutrální stanovisko. Babiš však nyní obrátil a chce, aby SPD návrh předělala.

„Není to pro nás priorita, jednali jsme o tom proto, že to chtěla SPD. Nechceme, aby se četl návrh SPD, ve kterém je možnost hlasovat o členství v EU nebo NATO. Chceme, aby to SPD předělala a přišla s nějakým jiným návrhem,“ řekl Babiš minulý týden v rozhovoru Novinkám.

Vláda prý negativní stanovisko nechtěla dát, protože s SPD vyjednávala o možné podpoře vlády. „Proto jsme dali neutrální,“ vysvětloval Babiš.

Vystoupení z EU a NATO by bylo pro ČR katastrofou Jiří Pospíšil, předseda TOP 09

Proti návrhu jsou i další strany. Například TOP 09 v úterý navrhne, aby byl Okamurův návrh zamítnut v prvním čtení. To samé chtějí i lidovci.

„Návrh z ruky pana Okamury je cesta k czexitu. Pokud by byl přijat, je to přímá cesta k takovému hlasování o členství v EU, ale také o členství v NATO,“ řekl na tiskové konferenci předseda topky, europoslanec Jiří Pospíšil. „Pro nás je členství v EU a NATO klíčové, případné vystoupení by bylo pro ČR katastrofou,“ zdůraznil.

„Ten návrh má tolik vad, někdo to zřejmě napsal v pominutí smyslů. Je to naprosto katastrofální paskvil,“ konstatoval předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že návrh je psaný horkou jehlou a že sociální demokracie předloží vlastní návrh na zavedení obecného referenda.