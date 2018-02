Hejtmanem je tam Jiří Čunek (KDU-ČSL), který má s Babišem přátelské vztahy. Netají se názorem, že by lidovci měli vstoupit do vlády i navzdory tomu, že vedení KDU-ČSL to zavrhuje kvůli trestně stíhanému premiérovi.

„Kdepak kampaň, baví mě diskuse“

„Chodím rád mezi lidi. Vyrazíme v neděli večer s ministry vlakem, přespíme a pak se rozjedeme na různá místa v kraji. Chceme řešit obchvaty Zlína i Otrokovic, magnetickou rezonanci v Kroměřížské nemocnici, Baťův památník ve Zlíně a další věci,“ řekl Právu Babiš s tím, že si chce hlavně zmapovat regiony kvůli investicím.

„Musíme si spočíst, kolik a do čeho investovat, co potřebují města a obce, ať už jde o školky, domovy seniorů nebo silnice, zjistit, kde a proč se věci blokují, jestli za to může legislativa a tak dále. Děláme práci, která je potřebná, a doufejme, že tím nastartujeme trend, ve kterém politici po nás budou pokračovat,“ dodal premiér.

Že by šlo o nenápadnou přípravu na předčasné volby, Babiš odmítá a ani si nemyslí, že na vládu v demisi by byl příliš iniciativní. Na závěr dne mají pak ministři plánované dvouhodinové sezení s občany. Premiér tvrdí, že jej k tomu neinspirovaly cesty prezidenta Miloše Zemana do krajů, který také s lidmi diskutuje.

„Baví mě setkávat se s občany. Lidé budou mít možnost se setkat s vládou a ptát se, na co chtějí. A jestli nám budou nadávat, tak nám budou nadávat. Já s tím problém nemám. Alespoň budeme moct věci vysvětlovat,“ sdělil Babiš.

Kromě pravidelných středečních schůzí vlády mají premiér a jeho ministři v březnu vyrazit ještě na Liberecko, Ústecko a do Středočeského kraje. To, že napoprvé vláda vyrazí na Zlínsko, podle premiéra nebyl úmysl.

„Poprvé jsme měli vyrazit 13. března k hejtmanu Půtovi na Liberecko a k panu Čunkovi o dva dny později, Pak jsme to ale znovu řešili a vyšlo to o týden dřív,“ vysvětlil Babiš.

Odmítl hradit výdaje Hradu

Čunek vládní výjezd přivítal. „Dobrý premiér musí dobře znát fungování státní správy. Třeba tím, že si ověří dotační podmínky pro magnetickou rezonanci přímo na místě. Myslím, že je dobře, že k nám premiér s vládou přijede a že jim budeme moci dát příklady různých komplikací, které na úrovni státu potřebujeme vyřešit,“ podotkl hejtman.

Čunkovi by prý ani nevadilo, kdyby si tím Babiš dělal sebepropagaci. „Pokud kabinet bude řešit naše připomínky, tak to beru tak, že vláda dělá, co má. Jestli si při tom dělá kampaň, je mi opravdu jedno,“ řekl.

Zlínský kraj počítá i s tím, že zaplatí ministrům i starostům při vzájemném setkání oběd. „Na jednodenní návštěvu kraj určitě prostředky má a určitě to nebude ani zdaleka 30 tisíc. Nemyslím, že by deset ministrů projedlo víc než pět tisíc,“ dodal Čunek.

Zlínský hejtman se loni v listopadu dostal do křížku s prezidentskou kanceláří, když Hradu vzkázal, že Miloše Zemana s manželkou rád uvítá, ale dodal, že z krajského rozpočtu nebude financovat několikadenní návštěvu hradní delegace v regionu, a nabídl jen uhradit náklady na jídlo do 30 tisíc korun.

Hejtman argumentoval, že by si prezident měl cesty platit ze svého rozpočtu. Místo Zlínska pak Zeman navštívil Olomoucký kraj.

Sobotkova vláda do krajů vyrážela spíše ojediněle, v červenci 2015 například vlakem vyrazila na den do Ostravy a v říjnu téhož roku do Ústí nad Labem.