„Chceme, aby Andrej Babiš dostal jasnou nabídku, za které tady může vzniknout vláda s podporou demokratických stran, která se nebude muset opírat o extrémisty,” řekl Novinkám předseda STAN Petr Gazdík.

Jejich celostátní výbor ve čtvrtek uvedl, že zásadními podmínkami jsou, aby Česká republika zůstala pevnou součástí EU a NATO. Kabinet by také nesměl spolupracovat s extremistickými stranami - SPD a KSČM a členem vlády také nesmí být trestně stíhaná osoba, v tomto případě tedy Andrej Babiš. To je však podmínka, na které by Starostové nakonec nemuseli trvat.

Stíhaný Babiš premiérem? STAN nemá jasno



„To jsou maximální podmínky. My jsme mluvili ale i o toleranci vlády a budeme se bavit o všech možnostech od účasti ve vládě při splnění naprosto všech podmínek, až po toleranci při nesplnění některých z nich nebo nedohodě na programu,” doplnil Gazdík.

Mohli jsme buď nedělat nic, nebo se pokusit tento kartel narušit Jan Farský (STAN)

Znamená to tak, že jsou ochotní jednat i o toleranci vlády, v níž by byl premiérem trestně stíhaný Andrej Babiš, což byla doposud pro všechny strany nepřekročitelná podmínka. Vše je však podle Gazdíka otázkou jednání a přístupu hnutí ANO.

Předseda poslanců STAN Jan Farský podmínky však vnímá tak, že musí být splněny všechny, aby k případné toleranci mohlo dojít. „Jsou to tři nepřekročitelné podmínky, přes které vlak nejede a jsou zcela standardní. Kdyby je někdo formuloval před dvěma lety, tak každý řekne, proč to vůbec říkáte, vždyť je to úplně jasné,” doplnil Novinkám Farský.

Zatáhnutí za záchrannou brzdu



Ideální řešení v této chvíli sám nevidí. „Mohli jsme buď nedělat nic, nebo se pokusit tento kartel narušit. Vzali jsme na sebe černého Petra a děláme ústupek a doufáme, že když demokratická síla bude silná, tak může dotlačit k ústupku i hnutí ANO. Je to pokus na poslední chvíli, zatáhnutí za záchrannou brzdu,” dodal Farský k tomu, že se rýsuje vznik vlády s podporou KSČM a SPD.

Pro lidovce pořád platí ten nepřekročitelný bod, a to je účast trestně stíhaného člověka ve vládě Jan Bartošek (KDU-ČSL)

Slevit z požadavku, aby ve vládě nebyl trestně stíhaný premiér, však zatím stále odmítají lidovci, Piráti, ODS, TOP 09 i sociální demokraté, kteří o tom hlasovali na nedělním sjezdu. [celá zpráva]

Všechny tyto strany byly zároveň pozvány na jednání u kulatého stolu, které má proběhnout začátkem příštího týdne.

Bartoš: Postup nezměníme



Předseda Pirátů Ivan Bartoš celé jednání, které je ze strany Starostů prezentované jako setkání demokratických stran, označuje jen za jejich „mediální vějičku” a nejspíš se ho nezúčastní. „Jestli to má být vstřícná politika vůči Andreji Babišovi ze strany STAN, tak pro nás v rámci strategie není na místě relativizovat Andreje Babiš ve vládě. Máme v rámci Pirátské strany průběžnou anketu, kde členové mohou měnit hlas. Ale tam je 98 procent pro to, aby se postup neměnil,” řekl Novinkám Bartoš s tím, že nechce zaujímat vůči STAN odmítavé stanovisko, ale je to stále „dokola ta samá písnička”.

ODS i lidovci jednání, které má proběhnout příští týden považují za důležité a neodmítají ho, jejich podmínky však trvají. „Pro lidovce pořád platí ten nepřekročitelný bod, a to je účast trestně stíhaného člověka ve vládě. Jednoznačně je ale potřeba nabídnout alternativu, která umožňuje sestavit koalici bez komunistů a SPD. Hnutí ANO si musí uvědomit, co chce,” řekl Novinkám předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek a upozornil na příklad při skládání vlády v Německu. Tam Předseda SPD Martin Schulz ustoupil z požadavku být součástí vlády. „Upřednostnil stabilitu země před osobními ambicemi,” doplnil Bartošek.

Ve čtvrtek jedná ANO jen se Starosty



Mimo jednání u kulatého stolu se ještě ve čtvrtek sejdou zástupci STAN a ANO ke společnému jednání. Babiš mimo jiné bude chtít vědět, proč jim doposud osoba trestně stíhaného premiéra vadila, když v čele libereckého kraje je obžalovaný hejtman za Starosty Martin Půta.

Podle Petra Gazdíka však nejde jejich pozice porovnávat. „Srovnávat úroveň komunální politiky s úrovní premiéra je falešná karta. Martin Půta jako liberecký hejtman pod sebou nemá ministerstvo spravedlnosti a vnitra, nemůže jako hejtman žádným způsobem ovlivňovat své vyšetřování, nemá pod sebou tajné služby, které může úkolovat,” uvedl Gazdík.

Jednání ANO by v tomto týdnu mělo proběhnout i s novým předsedou ČSSD Janem Hamáčkem i se zástupci ODS.