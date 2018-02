„Už jsem jim to říkal několikrát, tímhle postupem škodí zejména sobě,“ komentoval Ťok protesty taxikářů, kteří už několikrát uspořádali pomalé jízdy Prahou a blokovali tak dopravu.

Podobně to vidí i vicepremiér a šéf resortu životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Ta forma mi nepřijde příliš vhodná. Myslím, že si blokací dopravy moc fanoušků nenašli,“ komentoval.

Zástupci taxikářů by měli přijít ve středu v 10 hodin do Strakovy akademie a zúčastnit se jednání vlády. Na schůzi je pozval premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

„Chtěli bychom si vyslechnout to, jak vnímají problém Uberu a dalších společností. Uvidíme, jestli se vzájemně pochopíme. Mělo by to být přímo na jednání celé vlády,“ nastínil Brabec.

Ťok předloží novelu



Taxikáři protestují kvůli sdíleným službám typu Uber. Podle nich se totiž jedná o nekalou konkurenci, která jim bere zákazníky. Ťok chce spor vyřešit poslaneckou novelou.

„My jim nabízíme, že do zákona přidáme podmínky pro zprostředkování jízdy a to by jim mohlo pomoct, aby měli stejné podmínky, jako mají nové technologie. Myslím, že to je maximum, co pro ně můžeme udělat,“ konstatoval Ťok.

Zprostředkování jízdy by podle nové úpravy již nemělo být volnou, ale vázanou živností. „Dnes je zprostředkovaně v taxi službě v podstatě volná činnost. Nahlásíte se na úřad a nemáte žádné podmínky. Naše novela říká, že zprostředkovat taxi službu mohou jenom ti, kteří pro to mají oprávnění,“ vysvětlil Ťok. Předloha by podle něj mohla jít do Sněmovny koncem února.