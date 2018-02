„Pan premiér si mě poslechl, občas byl i překvapený z toho, co říkáme. Zdá se, že pochopil, že máme nejspíš pravdu, že je nám křivděno, ubližováno a že si to nevymýšlíme. Pan ministr Ťok to uznal také, byla jsem mile překvapená,“ řekla po jednání místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Venclová.

Vláda podle Venclové vydá prohlášení směrem ke společnostem Uber a Taxify, aby dodržovali zákony ČR. „To už je velký krok, to se ještě nestalo, aby vláda uznala, že je pravda na naší straně,” podotkla.

Její slova potvrdil poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher (ANO), který se jednání také účastnil. „Vláda vydá prohlášení, že by zákony v ČR měly dodržovat všechny společnosti. Je to namířeno proti těm, kteří organizují přepravu osob pomocí řidičů, kteří nesplňují základní pravidla,” vysvětlil.

Video

Taxikáři míří k Babišovi. Pokud se nedohodnou, budou v protestu pokračovat

Protest by mohl být zrušen



Vzhledem ke středečnímu jednání by taxikáři mohli zrušit protest, který plánovali na odpoledne. „Pojedu na Strahov, kde máme ve 13 hodin sraz s kolegy. Tohle vše jim povím. Někam jsme se posunuli. Jestli ten protest bude pokračovat, nevím. Ale ke dnešku by to nemělo smysl. Mohl by to být důvod k tomu vyčkat,” uvedla Venclová.

Ministr dopravy Dan Ťok byl ráno při příchodu do Strakovy akademie k protestům taxikářů, kteří už několikrát uspořádali pomalé jízdy Prahou a blokovali tak dopravu, celkem kritický. „Už jsem jim to říkal několikrát, tímhle postupem škodí zejména sobě,“ komentoval Ťok.

Podobně to vidí i vicepremiér a šéf resortu životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Ta forma mi nepřijde příliš vhodná. Myslím, že si blokací dopravy moc fanoušků nenašli,“ komentoval.

Video

Záznam: Pondělní protest taxikářů

Ťok předloží novelu



Taxikáři protestují kvůli sdíleným službám typu Uber. Podle nich se totiž jedná o nekalou konkurenci, která jim bere zákazníky. Ťok chce spor vyřešit poslaneckou novelou.

„My jim nabízíme, že do zákona přidáme podmínky pro zprostředkování jízdy, a to by jim mohlo pomoct, aby měli stejné podmínky, jako mají nové technologie. Myslím, že to je maximum, co pro ně můžeme udělat,“ konstatoval Ťok.

Zprostředkování jízdy by podle nové úpravy již nemělo být volnou, ale vázanou živností. „Dnes je zprostředkování v taxislužbě v podstatě volná činnost. Nahlásíte se na úřad a nemáte žádné podmínky. Naše novela říká, že zprostředkovat taxislužbu mohou jenom ti, kteří pro to mají oprávnění,“ vysvětlil Ťok. Předloha by podle něj mohla jít do Sněmovny koncem února.