„Je to pro mě další překvapení a další názorový posun. Prezident tím vlastně nepřímo řekl, že on rezignuje na to, aby tady byla většinová koaliční vláda, která bude mít více než 101 poslanců,“ reagoval na čtvrteční slova Andreje Babiše po setkání s prezidentem Zemanem 1. místopředseda lidovců Marian Jurečka.

Babiš ve čtvrtek večer prohlásil, že Miloš Zeman po něm nebude při druhém pokusu o sestavení vlády požadovat 101 podpisů poslanců, ačkoli dříve řekl, že podmínkou pro druhé kolo sestavení vlády bude 101 hlasů. [celá zpráva]

Premiér v demisi zároveň řekl, že ho prezident neomezuje ani časově a má při sestavování druhé vlády volné ruce. [celá zpráva]

Bartoš: Prezident se otáčí jako větrník

Většina představitelů sněmovních stran se shoduje na tom, že prezident mění své názory tak, jak se to hodí Andreji Babišovi. „Kdykoliv se změní politická situace a Andrej Babiš potřebuje, aby mu pan Zeman nějakým způsobem vyšel vstříc, tak se s ním setká a vyjde vstříc. Prezident se v těchto věcech otáčí jako větrník,” komentoval Novinkám situaci předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Místopředseda ODS Martin Kupka postoj prezidenta označil dokonce za arogantní. „Dává tím najevo, že v zásadě představa pana premiéra, aby vláda bez problémů vládla, byť nemá důvěru, tak že se s ním v tom ztotožňuje. Ukazuje se, že pravděpodobně spojení Andrej Babiš a Miloš Zeman je trochu jedno, co říká Ústava,” řekl Novinkám Kupka.

TOP 09: Stálost názoru prezidenta je stejná jako počasí



Názorový obrat prezidenta kritizuje i hnutí STAN a TOP 09. Ti netrvání na většině ve Sněmovně považují za chybu. „Stálost názoru pana prezidenta je stejná jako stálost počasí. Vychází tím vstříc Andreji Babišovi. Výroky jsou vždy upravené tak, aby seděly aktuální politické situaci. To spojenectví je velmi pevné a velmi funkční,” řekla k situaci 1. místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil dodal, že vyzývá prezidenta, aby využil své pozice a ústavního postavení tak, aby druhá vláda získala podporu Sněmovny.

„Kdo chce, ten to vidí sám. Chci podpisy, nechci podpisy, možná je budu chtít, anebo vlastně ne. Bylo by to směšné, kdyby nešlo o tak vážnou věc,” komentoval kriticky dění předseda STAN Petr Gazdík a dodal, že mu ale spíše vadí laxnost pana prezidenta k délce doby, kdy vládne vláda v demisi a „plichtí” s okamurovci i návrhy změn Ústavy, což mu přijde nebezpečné.

Okamura: Babiš už 101 hlasů má



Tomio Okamura na stejný dotaz Novinkám napsal, že pro SPD je klíčové prosazení jejich programu a že Babiš podle něj už 101 hlasů má.

„Pan Babiš, jak známo, v podstatě již 101 má. A v tuhle chvíli jde jen o to, s jakými stranami konkrétně z těch, co chtějí pracovat, a za jakých podmínek bude hnutí ANO 101 a více hlasů mít,” uvedl Okamura.