„Zlo vítězilo vždy, když slušní lidé mlčeli a my jsme se rozhodli, že nebudeme mlčet a budeme činit konkrétní kroky,” řekl v úterý předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek.

K tomu, aby se o odvolání Okamury z pozice místopředsedy Sněmovny mohlo na plénu jednat, potřebují sehnat 80 podpisů poslanců. Bartošek na dotaz Novinkám řekl, že předjednanou podporu ostatních poslaneckých klubů zatím nemají. „Pevně věřím, že slušní poslanci z politických stran se k tomu připojí,” dodal místopředseda lidovců.

Okamura nejprve tvrdil, že tábor, v němž byli v době protektorátu vězněni Romové, nebyl oplocený a bylo možné se v něm volně pohybovat. Později se za tato slova omluvil a upřesnil, že tábor nebyl střežen.

Podle lidovců Okamura znevažuje utrpení přeživších z koncentračního tábora v Letech u Písku i těch, kteří tam během druhé světové války zemřeli. „Jsme přesvědčeni, že není možné, aby v tak vysoké ústavní pozici byl člověk, který říká, že v Letech nebyl koncentrační tábor,” doplnil Bartošek.

Cílem je dostat SPD na politický okraj předseda OKD Tomio Okamura

„Víme, co byl tábor v Letech. Zlehčovat něco takového je minimálně velmi neslušné a špatné. Měli by se nad sebou zamyslet, jestli by se neslušela omluva,“ dodal k Okamurovým výrokům místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Okamura: Je to kampaň



Okamura tvrdí, že obvinění z popírání holokaustu, které v souvislosti s letským táborem zaznělo vůči němu i vůči poslanci SPD Miloslavu Roznerovi, je kampaň. „Cílem je dostat SPD na politický okraj a zabránit přímé i nepřímé účasti SPD na sestavování vlády,” uvedl.

„Hnutí SPD naprosto nezpochybňuje objektivní historická fakta o utrpení lidí, které prodělali v pracovním a sběrném táboře Lety v době druhé světové války. Plánovité vyvraždění Židů, Slovanů a tehdy takzvaného cikánského obyvatelstva bylo součástí zločinných plánů nacistů na takzvané konečné řešení rasové otázky. Jde o nezpochybnitelný fakt," uvedlo hnutí s tím, že má výhrady k odkupu vepřína státem.

Místopředseda Sněmovny Tomio Okamura (vlevo)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Proti výrokům Okamury i Roznera na adresu tábora v Letech se v úterý vymezil i ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Místopředsedu Sněmovny vyzval, aby přestal poměřovat jednotlivé tragédie a dodal, že Okamura má podle všeho špatné informace. [celá zpráva]

Odkup vepřína v Letech, který stojí na místě tábora, schválila vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Za areál zaplatí 450,8 miliónu korun, na sanaci a další úpravy areálu vepřína stát vynaloží podle odhadů ještě 120 miliónů korun. Vláda odkup schválila již dříve, smlouva byla podepsána na konci listopadu. [celá zpráva]