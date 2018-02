Sejít by se tak měli premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) s šéfem komunistů Vojtěchem Filpem. Novinkám to potvrdila mluvčí komunistů Helena Grofová. „Nejprve to bylo zrušeno, nakonec se spolu sejdou jenom sami dva,“ uvedla mluvčí.

Komunisté už dříve několikrát připustili, že by za určitých podmínek mohli tolerovat druhou Babišovu vládu. Ve čtvrtek měla jednání o případné spolupráci pokračovat, komunisté však vyčkávají, jak se ANO postaví k memorandu o lithiu.

Memorandum je neplatné, tvrdí Babiš



Memorandem o porozumění týkajícím se možné těžby na Cínovci, které s australskou společností European Metals Holdings (EMH) podepsal někdejší ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD), se ve středu zabývala Babišova menšinová vláda v demisi.

Babiš trvá na tom, že memorandum je neplatné, a současný šéf resortu průmyslu Tomáš Hüner má za úkol ho zrušit. [celá zpráva]

Pro komunisty je těžba lithia stěžejním tématem. Už loni v říjnu kvůli celé situaci svolali mimořádnou schůzi Sněmovny. Podle KSČM lithium nepatří do cizích rukou a mělo by zůstat státu.