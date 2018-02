Vyzvali jste ČSSD, piráty, STAN, ODS a TOP 09 k jednání. Proč?

Chceme vědět, jak se k situaci staví ostatní strany. Jestli se u nich něco změnilo a jaké jsou možnosti, abychom byli připravení na eventuality.

Neoslovili jsme pouze komunisty a SPD. Už jsme mluvili se Starosty. Zajímá nás, co se změnilo v ČSSD po prezidentské volbě a jaká je tam před sjezdem nálada. Nechceme být odkázáni jen na to, že ke konzultacím zve pouze ANO a co poté vyjde v médiích.

Změnilo by se něco, kdyby ČSSD chtěla jít do vlády i se stíhaným premiérem?

Je tu řada variant, nemusíme se omezovat pouze na to, že premiérem musí být Babiš. Také chceme vědět, jak se ostatní dívají na rozpuštění Sněmovny a předčasné volby. Pro nás se nic nemění, trestně stíhaný člen vlády, natož premiér je pro nás nepřijatelný.

Volby jsou pro nás krajní řešení. My chceme většinovou vládu

Jaké jsou varianty?

Vláda bez předsedů, úřednická nebo polopolitická vláda, velká koalice.

Vnímal jste u ANO nějaký posun?

Těžko říci. Oni mají příslib prezidenta, že jim umožní vládnout bez důvěry i měsíce. Nemají co ztratit, a vidíte, že dělají i zásadní věci. Pro ně je ta situace komfortní, protože nemusí mít koalici a na nikoho se nemusí ohlížet.

Když něco prosadí, tak to bude jejich zásluha, a když ne, tak za to budou moci zlé strany, které jim brání makat pro lidi. Asi to fungovat může, ale stabilitě země to jistě nepomůže.

Máte nějakou páku?

Když Piráti řekli, že proti menšinové vládě bez důvěry nasadí všechny ústavní páky, tak jsem jim řekl, že mají jedinou možnost, a to jít do vlády nebo ji podpořit. Jiná možnost je jen rozpustit Sněmovnu.

Ale k rozpuštění je třeba 120 z 200 poslanců a ANO jich má 78…

Ale i pro ANO mohou být předčasné volby výhodou, vzhledem k jejich finančnímu zázemí. Když jim půjdou preference nahoru, tak si cynicky mohou říci: pojďme do toho, třeba se pročistí Sněmovna a my budeme třeba potřebovat už jen jednoho koaličního partnera. Volby jsou pro nás krajní řešení. My chceme většinovou vládu. Jsme ochotni o tom jednat, ale nemusíme tam být. Bude záležet, jak se k tomu postaví prezident.

Chci kandidovat (do Senátu) v Náchodě, kde žiju, mám rodinu, jsem zastupitel a kde to dává smysl

Ale když už slíbil Babišovi i druhý pokus, tak moc prostoru nemá.

Jen idiot nemění názor, jak rád prezident říká. Zatím jsme ve svých pozicích. My jsme udělali vstřícné gesto. Ačkoli mně nehrozí vězení, tak jsem ochoten jednat o vládě bez předsedů.

Podle STAN je špuntem Babiš. Kdyby odešel, tak by se vláda vytvořila snadno?

To objevili Ameriku. My i soc. demokraté jsme říkali, že jsme ochotni s ANO do vlády jít. Ale s trestně stíhaným to prostě nejde. Přitom je to situace, kterou známe – fungovaly vlády i bez koaličního předsedy, fungovala vláda i bez Babiše. Jde ale o to, že on chce být premiérem za každou cenu. Tomu rozumím, ale bez toho se jednání jen tak nerozeběhnou.

Budete s dalšími stranami řešit i Senát? Mluví se např. o podpoře Jiřího Drahoše, Pavla Fischera nebo Marka Hilšera.

Oni zatím neřekli, že kandidovat chtějí, ale pokud se tak rozhodnou, tak jsme ochotni o jejich podpoře jednat. Ale bude záležet i třeba na tom, kde budou chtít kandidovat, protože už někde máme primární volby.

A vy chcete do Senátu?

Ano, přihlásil jsem se do primárních voleb. Chci kandidovat v Náchodě, kde žiju, mám rodinu, jsem zastupitel a kde to dává smysl.