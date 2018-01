Zeman dorazil do sálu pražského Top Hotelu za skandování svých podporovatelů. „Ať žije Zeman,“ křičeli. Spolu s ním na tiskovou konferenci dorazila i jeho žena Ivana a dcera Kateřina, která studuje v Londýně. Oběma předal květinu.

Výsledek 2. prezidentského kola

FOTO: David Ryneš, Novinky

Výsledek 2. prezidentského kola v krajích

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Daly mi důvěru dva milióny osm set tisíc voličů. Jdu do dalších pěti let nabit důvěrou těchto občanů České republiky. Věřím, že tu důvěru nezklamu,“ prohlásil Zeman.

Prezident mluvil o tom, co chce dělat lépe. „Chtěl bych být, jak stárnu, poněkud pokornější, méně sebevědomý a vstřícnější vůči názorům lidí, kteří mají jiné názory. Chtěl bych být méně arogantní, i když si o některých z těch lidí nebudu myslet nic dobrého,“ sdělil Zeman.

Příchod Miloše Zemana a dalších

Babiš dostane víc času



Zároveň uvedl, že dá více času Andreji Babišovi (ANO) při druhém pokusu na sestavení vlády. „Protože jsem byl zvolen, nevidím důvod, proč bych měl vydírat Andreje Babiše příliš krátkým termínem pro sestavení vlády,“ slíbil prezident.

Poděkoval voličům Jiřího Drahoše, že šli k volbám. „Relativně těsné vítězství nejvíce těší. I za to těmto voličům děkuji,“ konstatoval.

Před svým projevem zavtipkoval o řečnickém pultíku. „Chtěl jsem, aby byl pultík stabilní, protože mám ve zvyku se o něj opírat. Abych ho nepřevrhl, tak ho většinou přišroubují k podlaze, nyní se to nepodařilo. Soudruzi z NDR udělali chybu,“ podotkl.

Poslední vítězství, už žádná porážka



Zeman také řekl, že se jedná o jeho poslední politické vítězství. „Za ním už nebude žádná politická porážka. Protože, jak dobře víte, prezident má Ústavou vymezena pouze dvě pětiletá funkční období a já rozhodně nehodlám iniciovat změny Ústavy,“ avizoval prezident.

Zavzpomínal na to, jak vstoupil do politiky jako poslanec Federálního shromáždění. Pokračoval s tím, jak se stal předsedou ČSSD, premiérem a následně vyprávěl, jak odešel na Vysočinu. V závěru své řeči prohlásil, že se těší na pět let plného pracovního nasazení, kdy bude jezdit mezi občany, setkávat se s nimi a poslouchat jejich názory. „Budu pracovat tak, jako jsem pracoval dosud,“ sliboval.

Slavil i Chovanec s Okamurou



Příznivci Miloše Zemana při sčítání posledních procent hlasů sborově zpívali písničku Ach synku synku. Stejnou píseň zpíval před několika dny Zemanův protikandidát Jiří Drahoš na koncertě se svými příznivci v pražské Lucerně. „Už je to tady!“ skandovali také Zemanovi podporovatelé.

Výsledky v pražském Top Hotelu sledovali i někteří politici. Za prezidentem přijel například šéf ČSSD Milan Chovanec, předseda SPD Tomio Okamura či senátor a předseda SPO Jan Veleba. Chovanec s Okamurou vystoupili rovněz na tiskové konferenci. Zemana dlouhodobě podporuje i premiér v demisi a lídr hnutí ANO Andrej Babiš.