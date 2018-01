Podle vás hnutí ANO chce při vzniku vlády spolupracovat s SPD a KSČM. To soudíte jen z toho, že s vámi prozatím ANO přestalo jednat?

Koalice ANO, SPD a KSČM už funguje, veškeré funkce byly navoleny právě touto koalicí. Komunisté nemají žádné personální požadavky na vládu, nevadí jim obvinění politici ve vládě. S SPD jednalo ANO o programových průnicích, shoda je mezi nimi výrazná. Hnutí ANO v noci přerušilo jednání s ČSSD s tím, že pan Babiš chce jednat o vládě s novým vedením.

Nám jde o program, ne o křesla. ANO čeká na nové pokorné vedení ČSSD, které se odkloní od současných požadavků strany, které jsou na stole. Nebo je koalice upečená s SPD a KSČM.

Premiér Babiš přestávku v jednání se soc. dem. vysvětluje tím, že v ČSSD mají lídři různé názory a nové vedení by mělo konečně říci jasný postoj.

Andrej Babiš se zjevně snaží v ČSSD budovat pátou kolonu. Bylo by poctivé, aby jmenoval lídry, kteří mají jiný názor. Protože já to teda neslyšel.

Myslíte, že Babiš má s některým z vašich kolegů tajnou dohodu na nové vládě?

Ať je jmenuje. Já jsem byl na vyjednávání s ANO s Janem Hamáčkem, Janem Chvojkou a Lubomírem Zaorálkem a žádný z nich neměl jiný názor. Jestli Andrej Babiš mluví o lídrech, tak ať je jmenuje.

Je možné, že by nové vedení ČSSD odstoupilo od požadavku, aby ve vládě neseděla trestně stíhaná osoba?

Já si to nedovedu představit. Jestli má hnutí ANO takovou představu, tak se podle mě mýlí. Doufám, že se nemýlím já.

Většina poslanců ČSSD odmítá vládu s obviněnými členy. To oni nakonec budou hlasovat o vládě. Museli by se novému vedení podvolit?

Poslanci kandidovali v dresu ČSSD, na druhou stranu ve výkonu své funkce se zodpovídají svému vědomí a svědomí. Nové vedení bude muset najít společnou řeč s poslaneckým klubem. Tento názor navíc není jen v klubu, to, co my říkáme, si myslí i stranická veřejnost.

Je silná skupina lidí, kteří říkají, ať vůbec do vlády nechodíme a zůstaneme v opozici a získáme zpět voliče. Ale roste i počet lidí, kteří říkají, že bychom se měli na nějaké vládě podílet, ať už podporou menšinové vlády, nebo vstupem do vlády, ale musí to být na základě programu. A ve vládě opravdu nemůže být obviněný politik. Jakýkoliv.

Už máte jasno, zda budete kandidovat do vedení ČSSD?

Stále to zvažuju. Doufal jsem, že najdeme osobnost, za kterou se ČSSD postaví a která stranu stmelí. Jsem rád, že kandidují Miroslav Krejčík, Honza Hamáček a že o tom další uvažují. Je mi líto, že jsem neprosadil volbu všemi členy, protože předseda by měl mít velmi silný mandát.

Vicepremiér Richard Brabec si postěžoval novinářům, že jste mu na chodbě ve Sněmovně jednu málem vlepil.

Zase lže. ANO když neví kudy kam, tak nasadí Brabce, ten udělá obličej mončičáka a plačtivým hlasem vysvětluje, že soc. dem. lže a je zlá. Já nepoužívám fyzické násilí v politice. Nemůžete se ale na mě zlobit, že když dostanu SMS, že hnutí ANO končí debatu a pan premiér chce jednat o další vládě až s novým vedením, že to pochopím jako ukončení debaty o vládě. Oni matou veřejnost. Vyděsili se, že se v plné nahotě odkrývá koalice s komunisty a SPD, a jen mlží. Jestli se bude o vládě jednat, tak o programu pro lidi. Jestli si ANO myslí, že se dohodneme za křesla, tak tak to není.

I neshoda s Brabcem ukazuje, že v osobní rovině je mezi ANO a ČSSD problém.

Prezident Zeman má pravdu, že voliči rozdali karty a politici jsou povinni s nimi hrát do posledního okamžiku. Říká se, že dokud se mluví, tak to není válka. Možná ANO skutečně kalkuluje s tím, že na sjezdu se stane něco převratného, že se navolí vedení, které bude vstřícnější k debatě s ANO. Pokud by na toto soc. dem. přistoupila a stala se divizí Agrofertu, tak zahyne.

Vy byste šel do vlády s ANO?

Pokud se najde nějaké rozumné řešení. Ta vláda, která tady čtyři roky byla, přinesla spoustu dobrého. Takže proč nepodpořit projekt, který by byl pro lidi? Jestli by to byla menšinová vláda ANO za nějakých jasně daných podmínek… Ale je tu jedno riziko. Pokud bychom tam šli v poraženecké shrbené roli a nechali se koupit za dvě či tři ministerstva, nereprezentovali své voliče a nezískávali další, tak ČSSD zahyne a u toho nechci být.