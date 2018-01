„Pan Chovanec je takový emotivní. Už jsme na sebe v zásadě zvyklí. Dneska mi ji málem vlepil. Ale každý má nějaký svůj styl, on je takový upřímný,“ komentoval to s nadsázkou Brabec.

Brabec se ohradil proti tvrzení Chovance, že ANO se soc. dem. přerušilo jednání o možné vládní spolupráci. [celá zpráva]

„Mrzí mě, že kolegové ze sociální demokracie z jediné SMS zprávy vyvodili takové závěry, že jednání končí na věky věků,“ sdělil Novinkám Brabec.

Milan Chovanec

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Připustil, že Babiš zrušil nedělní schůzku se sociálními demokraty z časových důvodů a rovněž kvůli tomu, že ČSSD čeká 18. února sjezd. „Řekli nám svoje personální požadavky, my jsme to vzali na vědomí. Shodli jsme se na tom, že oni nám nic jiného do svého sjezdu neřeknou. Do 18. února by se nic neposunulo,“ řekl novinářům Brabec.

Koalice s SPD a KSČM není, tvrdí Brabec



Zdůraznil, že expertní týmy ANO a ČSSD spolu nadále řeší programové priority. Brabec také odmítl, že by mělo ANO domluvenou koalici s SPD a KSČM, jak tvrdí Chovanec.

„Oni nám to nevěří, jsou přesvědčeni, že už je něco upečeno. Ale my jednáme se všemi, kteří jsou ochotni s námi jednat. Všichni nám řekli, za jakých podmínek ano a za jakých ne,“ prohlásil Brabec.

Šéf ANO a premiér Andrej Babiš v Davosu, kde je na pracovní cestě, Chovancova slova odmítl s tím, že ANO rozhodně nejedná na oko, nebo že by plánovalo koalici s komunisty a SPD. „Platí, že s KSČM a SPD do vlády nepůjdeme, jednání ale vedeme se všemi stranami, které jednat chtějí. Pokud jde o ČSSD, tak jsme si z jednání odnesli pocit, že ani v rámci vyjednávacího týmu nebyly jednotné názory na pozici soc. dem. Proto jsme se rozhodli, že si počkáme na sjezd a nové vedení a hned pak začneme jednat. Potřebujeme jasně vědět, že vyjednávací tým, se kterým jednáme, je ten pravý. Kdo ví, jestli nebude nové vedení," řekl Právu premiér.