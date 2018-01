Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) ve středu oznámila, že požádala náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře, aby armáda urychleně znovu formulovala, jaké vrtulníky vlastně potřebuje. Poté vypíše nové zadávací řízení.

„Marketingový průzkum, který trval dva roky, skončil a nikdo neprošel,“ řekla Právu Šlechtová.

Podle ní se ukázalo, že vojáci mají nerealistické nároky, které by musely výrobci vrtulníků šít na míru. „Očekávám, že do konce ledna obdržím přesnou a reálnou specifikaci na vrtulníky. Nebudeme chtít žádné science fiction, žádnou fantasy. Nic, co nemůžeme objednat na zahraničním i českém trhu. Poté to zadáme,“ dodala pro Právo ministryně.

Ministryně obrany Karla Šlechtová.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Obrana pod vedením současného ministra zahraničí Martina Stropnického (ANO) chtěla víceúčelové vrtulníky pořídit mezivládní dohodou.

Ve výběrovém řízení byl původně i evropský Airbus, který byl ale ministerstvem vyřazen. Do finále se proto dostala nabídka USA a Itálie. Americkou nabídku musel schválit Kongres, a proto je známa odhadovaná cena celého kontraktu, tedy 575 miliónů dolarů (12,6 miliardy korun).

Požadavek vznesen před šesti lety

S požadavkem na nákup nových víceúčelových vrtulníků přišlo ministerstvo před šesti lety s odůvodněním, že se chce zbavit 17 ruských bojových vrtulníků Mi-24/35, protože nechce být závislé na dodávkách ruských dílů.

Mezitím ale tuto strategii obrana přehodnotila a rozhodla, že deset z těchto strojů nechá za stovky miliónů korun opravit a provozovat dál. Celkově má armáda 41 provozuschopných vrtulníků.