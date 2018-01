Česko pošle na řešení migrace v Libyi 225 miliónů

Česká vláda pošle zhruba 225 miliónů korun do fondu Evropské unie pro Afriku. Z fondu se platí projekty, které mají zabránit migrační krizi a pomáhat při ní. Český dar by měl pomáhat v Libyi. Menšinový kabinet bez důvěry ve středu o darování peněz rozhodoval na podnět ministra vnitra Lubomíra Metnara. „Je to silný signál solidarity při řešení migrační otázky,“ řekl Metnar novinářům po jednání kabinetu.