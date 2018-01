Zeman v pondělí v televizi Barrandov upozornil, že v případě, že by Jiří Drahoš vyhrál druhé kolo, nebude moci jeho rozhodnutí jmenovat Babiše ministerským předsedou zvrátit.

„V každém případě by to dopadlo tak jako tak, byl by Babiš opět premiérem, buď dříve, nebo později,“ prohlásil prezident s tím, že pokud obhájí svůj prezidentský mandát, dá Babišovi druhý pokus až poté, co si sežene podporu 101 poslanců.

„Ať už prezidentské volby dopadnou jakkoli, pan Drahoš nebude mít příležitost pověřit nebo nepověřit pana Babiše druhým pokusem, protože do 8. března stále platí můj prezidentský mandát,“ řekl Zeman.

Prezidentští kandidáti Miloš Zeman (vpravo) a Jiří Drahoš během debaty na TV Prima

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

KSČM slovy svého předsedy Vojtěcha Filipa s tím problém nemá: „Nevidím žádný důvod, proč by své pravomoci neměl využít.“

Proti prezidentovým plánům se v úterý ohradil předseda ODS Petr Fiala. „Mocenský pakt nejenom neoslabuje, ale naopak sílí. A navzdory veškeré logice naší parlamentní demokracie a duchu naší Ústavy jsme zase v situaci, kdy Andrej Babiš má slíbený od Miloše Zemana bianko šek, ať se stane, co se stane,“ řekl.

„Je to, jako když někdo dostane padáka, a ještě na poslední chvíli se snaží dát dobré místo kamarádům,“ komentoval situaci místopředseda STAN Vít Rakušan.

Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka je Zemanovo chování očekávatelné. „Je to jeho ústavní právo, ale není to šťastné,“ dodal.

Právník: Pro vládu je klíčová důvěra Sněmovny

Odborníci na ústavní právo mluví jasně. Podle Jana Wintra z Právnické fakulty UK by premiéra či vládu jmenování prezidentem na odchodu neovliv­nilo.

„Pro vládu je klíčové, jestli získá důvěru Sněmovny, protože jí je odpovědná, nikoli prezidentu republiky,“ řekl už dřív Právu.

Miloš Zeman a Adrej Babiš na Čapím hnízdě (snímek z 28. dubna 2016).

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Také podle profesora ústavního práva Jana Kysely je prezident prezidentem až do konce svého mandátu. „Určitě by to ale Andreje Babiše jako premiéra politicky oslabilo – ještě mě stihl jmenovat odcházející kámoš, protože nikdo jiný by mě nejmenoval. Konečné slovo by ale zase bylo na Sněmovně,“ dodal.

Šéfové Senátu Milan Štěch (ČSSD) a Sněmovny Radek Vondráček (ANO) uvedli, že v případě, že Zeman mandát obhájí, bude inaugurace 8. března. Pokud vyhraje Drahoš, bude až o den později.