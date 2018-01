11:27 - S faktickou poznámkou vystoupil šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Je tady podezření, že někdo ukradl 50 miliónů,” prohlásil. O tom, jestli se jednalo o trestný čin, má podle něj rozhodnout nezávislý soud.

11:15 - „Andrej Babiš ve svém dnešním projevu řekl, že každý ví, že se u nás dá na objednávku zajistit trestní stíhání. Pokud premiér nevěří nezávislosti soudů a policie poté, co byl čtyři roky ve vládě a hnutí ANO mělo resort spravedlnosti, tak by měl asi ministra Pelikána odvolat,” napsala na Twitter první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

11:09 - U řečnického pultíku stále stojí první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Mluví o různých kauzách, ve kterých byli stíháni politici a které podle něj mohly být účelové. Zmínil například současnou eurokomisařku Věru Jourovou (ANO).

10:50 - Předseda ČSSD Milan Chovanec na Twitteru komentoval Babišův výrok. „Pokud platí názor premiéra, že v ČR lze objednat trestní stíhání, pak by měl ministr spravedlnosti Pelikán okamžitě opustit svůj post,” napsal na sociální síť.

10:34 - Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek zopakoval, že zvedne ruku pro své vydání. „Nic nezákonného jsem neudělal a nechci se skrývat za poslaneckou imunitu,” prohlásil. Kauzu nazval „sra*kou”.

10:23 - Atmosféra v sále houstne. Poslanci se dohadují kvůli nezávislosti státního zastupitelství. Hádku vyvolala slova Babiše, že se v České republice dá objednat trestní stíhání.

10:15 - Poslanec Pavel Blažek (ODS) Babišovi připomněl, že pod hnutí ANO už čtyři roky spadá resort spravedlnosti. „Už čtyři roky máte odpovědnost za policii a státní zastupitelství. Máte odvahu říkat, že je u nás možné objednat trestní stíhán? Co jste pro to za ty čtyři roky udělali?” vytkl Blažek.

10:12 - Babiš řekl, že trestní stíhání je neuvěřitelná „prasárna”. „Že mi sahají na rodinu, na děti, na manželku, to je neuvěřitelné. Přeji všem, aby se to nikomu nestalo, aby si nikdo neobjednal vaše stíhání a stíhání vaší rodiny. Budu hlasovat pro svoje stíhání. Ale my budeme bojovat za tu pravdu, je to vylhaná věc. Pevně věřím, že pravda zvítězí. Cíl je mě zlikvidovat, a naše hnutí, a zabránit mi, abych vyjednával jako premiér,” zakončil Babiš po 40 minutách svůj projev.

10:07 - V Evropě je podle Babiše tisíce Čapích hnízd.

10:00 - Premiér kritizuje Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Zpráva OLAFu o Čapím hnízdu podle Babiše nepřinesla žádné přesvědčivé důkazy.

9:57 - Babiš označil lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského za udavače v Evropské unii.

9:52 - „Považuji to za hrubou urážku mojí rodiny a bývalých spolupracovníků. Je to výsměch všem občanům této země. Z této kauzy se stala vylhaná megakauza,” rozvášnil se Babiš.

9:48 - Babiš zopakoval, že farma Čapí hnízdo odvedla 72 miliónů do veřejných rozpočtů. „Nikdo na tom nezbohatl,” řekl Babiš.

9:46 - Žádost o vydání je podle Babiše „totální blábol“.

9:42 - „Absolutní sprosťárna je obvinění mojí ženy. Moje žena Monika Babišová vlastnila akcie šest týdnů. Ona je prodala bratrovi v čase, kdy ta farma nežádala o dotaci, ani nikdy nebyla akcionářem, když farma žádala o dotaci,“ rozčiloval se Babiš.

9:37 - Babiš zopakoval, že kauza je zmanipulovaná. „Je to politické stíhání,” tvrdí šéf ANO. Jednoznačný argument podle něj je, že policie o vydání lídrů ANO požádala poprvé před volbami do Poslanecké sněmovny. „Přišli jsme minimálně o deset procent,“ uvedl.

9:35 - „Problém celé této vylhané politické kauzy je v tom, že jsem vstoupil do politiky. A možná i díky této kauze jsem toho litoval. Nicméně to nevzdám,” prohlásil premiér s tím, že z politiky neodejde.

9:32 - Se svým proslovem vystoupil Babiš. „Můj projev nemá za cíl změnit váš názor. Moc dobře vím, že budete hlasovat politicky,” řekl poslancům.

9:20 - Slova se ujala zpravodajka žádosti Kateřina Valachová (ČSSD), která informuje poslance o stanovisku mandátového a imunitního výboru. Ten doporučil poslance vydat. Stanovisko je však doporučující a definitivně rozhoduje celé plénum dolní komory. Valachová zopakovala, že Babiš před výborem uvedl, že pokládá kauzu za zpolitizovanou a řeší se jen proto, že je v politice.

9:11 - Poslanci začali projednávat žádost policie o vydání. Slovo si vzal předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM).

8:50 - Vypadá to, že pro vydání Babiše a Faltýnka budou všechny poslanecké kluby kromě ANO. „Jsme přesvědčeni, že to má rozhodnout nezávislý soud, všichni občané mají mít rovnost před zákonem,” řekl šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. I sociální demokraté, komunisté a občanští demokraté dříve řekli, že budou pro vydání.

8:31 - Projevů na plénu se podobně jako TOP 09 chtějí zdržet i lidovci. Vše podstatné už podle nich bylo řečeno. Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek uvedl, že celý klub bude hlasovat pro vydání.

8:24 - Předseda poslanců STAN Jan Farský se podivil nad přístupem poslanců hnutí ANO. Ti už deklarovali, že budou hlasovat proti vydání svých šéfů. „Neumím tohle servilní chování pochopit,” komentoval Farský.

8:16 - „Andrej Babiš už byl jednou trestně stíhán a jeho stíhání brání jen a pouze poslanecká imunita,” prohlásil na tiskové konferenci ve Sněmovně první místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan. Mandátový a imunitní výbor podle něj potvrdil, že stíhání poslanců nemá politický rozměr.

8:00 - I všichni poslanci SPD by měli zvednout ruku pro vydání lídrů ANO. „Na našem stanovisku se nic nezměnilo, vidíme nesrovnalosti v kauze Čapí hnízdo. Nejsme soud ani policie, a proto náš klub bude hlasovat pro vydání,” informoval šéf poslanců SPD Radim Fiala.

7:47 - První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dodala, že poslanci tpoky nebudou na plénu vystupovat, aby se jednání neprotahovalo. „Chceme vyzvat i ostatní kolegy, aby se zdrželi projevů. Není nutné, abychom dnešní jednání protahovali, pokud si to nevyžádá situace,” řekla Pekarová Adamová.

7:42 - Představitelé TOP 09 deklarovali, že celý klub bude hlasovat pro vydání. „Nejsou zde žádné informace o tom, že by to bylo zmanipulované. Necháme na nezávislé české justici, aby posoudila vinu,” uvedl ve Sněmovně šéf strany a europoslanec Jiří Pospíšil

Policie chce Babiše a Faltýnka stíhat kvůli možnému dotačnímu podvodu. O vydání se hlasovalo už loni v září a tehdejší Sněmovna oba zákonodárce ke stíhání vydala, po říjnových volbách však Babiš i Faltýnek opět nabyli poslaneckou imunitu, a tak přišla žádost nová.

Mandátový a imunitní výbor v úterý doporučil dolní komoře poslance vydat. Stanovisko je však doporučující – o zbavení imunity rozhoduje plénum Sněmovny.

Někteří poslanci chtěli o vydání hlasovat už ve středu, nakonec většina podpořila návrh Faltýnka, aby se rozhodovalo v pátek ráno.

Babiš s Faltýnkem o vydání sami požádali, poslanci z hnutí ANO však deklarovali, že budou hlasovat proti.