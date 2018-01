Pojďme k tématu společných debat s Milošem Zemanem. Ten před prvním kolem řekl, že se nebude účastnit žádných, na tiskové konferenci po prvním kole řekl, že by zvládl dvě, nyní říká, že je ochoten jít dokonce do čtyř. Kolika debat se s ním zúčastníte?

Já držím to, co jsem řekl. Jsem ochoten zúčastnit se dvou debat s Milošem Zemanem. Jednu z toho podmiňuji veřejnoprávním médiem, Českou televizí, a u té druhé čekám na návrh protistrany.

Proč pouze dvou? Máte strach z Miloše Zemana?

Ne. Vůbec ne. Ale připomínám, že Miloš Zeman sám ještě před několika dny řekl, že stačí dvě debaty. Třetí a další že by byly nudné. Zadruhé Miloš Zeman nedělal kampaň, ale celých pět let jezdil po regionech. Já jsem jezdil po regionech teď v rámci kontaktní kampaně, ale pořád mám ještě dluhy a slíbil jsem svým voličům, že za nimi ještě teď během těch čtrnácti dnů budu jezdit. Takže to nemá nic společného s nějakou obavou. Já prostě nehodlám vyměnit voliče za nic neříkající debaty s Milošem Zemanem.

Nemám pocit, že by republika byla rozdělena. To je umělé rozdělení, které vyhovuje Miloši Zemanovi a on ho záměrně pěstuje, ta pražská kavárna a venkov

A nemůže to nakonec dopadnout tak, že tam Miloš Zeman bude sedět sám a bude si sám říkat své argumenty a nebude tam nikdo, kdo mu bude oponovat?

Tak pokud bude chtít, tak já mu v tom bránit nebudu.

Není to zbytečné taktizování? Kdo, kde, s kým bude, v jaké debatě?

Není to zbytečné. Prezidentské debaty jsou důležité. Mají mít určitý formát. Mají být zárukou korektního způsobu vedení. Ten korektní způsob vedení vidím například v České televizi, nevidím ho v některých jiných médiích. Ale znovu říkám, vzhledem k tomu, že se debaty s Milošem Zemanem neobávám, tak jsem přistoupil na jeho původní návrh dvou debat.

Video

Jiří Drahoš o debatách s Milošem Zemanem

Jak se připravujete na debaty s Milošem Zemanem?

Jednak si analyzuji činy, výroky a skutky Miloše Zemana. Studnice těchto informací je poměrně velmi pestrá a bohatá. Probírám se svým týmem věci kolem rétoriky, kolem argumentace. Ale rozhodně se debat s Milošem Zemanem nebojím. Víte, kdy naposledy byl Miloš Zeman v takovéto debatě? Já mám pocit, že od doby debaty s panem Schwarzenbergem snad nikdy. Teď nemyslím debaty s panem Soukupem v televizi Barrandov.

Ale pořád je považován za jednoho z nejlepších debatérů a rétorů v republice. Máte z té pověsti nějaké obavy?

To nemám, ale samozřejmě Miloš Zeman byl, možná ještě je dobrým rétorem. Je to člověk, který z mého pohledu už opakuje stejné vtipy, stejné bonmoty. Ty argumenty, které od něj slyším, jsou určité recykláty, takže opravdu nevím, co od něj mohu čekat teď v prezidentské debatě.

Nemyslíte si, že je republika stejně rozdělená jako před těmi pěti lety na Prahu a venkov?

Navštívil jsem v kampani spoustu míst a nikde jsem neměl pocit, že by republika byla takto rozdělena. To je umělé rozdělení, které vyhovuje Miloši Zemanovi a on ho záměrně pěstuje, ta pražská kavárna a venkov. Ale nikde jsem takový pocit neměl.

Jaký je hlavní důvod, proč by Miloš Zeman už neměl být prezidentem?

Je to prezident, který je z mého pohledu jednoznačně ukotven v tom, co bylo. Je to představitel politiky posledních třiceti let, který už nemá téhle zemi co říct. Já jsem člověk, který se dívá do budoucnosti, a nejsem spojen s politikou minulosti. Připomínám, že Miloš Zeman je vlastně poslední, který reprezentuje ještě opoziční smlouvu v současné aktivní politice. Miloš Zeman je pro mě minulost se svými vrcholy a pády a z mého pohledu už nemá co nabídnout.

Pro vás je nyní důležité, abyste oslovil voliče neúspěšných kandidátů Hilšera, Horáčka a Fischera. Proč by měli příští pátek a sobotu jít k volbám a hodit to vám?

Doufám, že i pro tyhle lidi je Miloš Zeman reprezentantem politické minulosti, opozičních smluv, mafiánských struktur, neprůhledných jednání. Je to něco, co bylo, a já pevně doufám, že voliči Marka Hilšera, Michala Horáčka, Pavla Fischera, ale i třeba Vratislava Kulhánka nebo pana Topolánka, ocení to, že je tady kandidát, který se dívá do budoucnosti, má jasnou vizi, co by měla Česká republika dělat.

Ještě k voličům Mirka Topolánka. Někteří nám říkali, že volili Topolánka právě proto, že je zkušeným politikem a dokázal se v rámci kampaně výrazněji, kriticky vymezit vůči migrační krizi. Obojí, když to dnes srovnáme, je spíše na straně Miloše Zemana. Čím chcete tedy voliče Topolánka přitáhnout?

Vůči migrační krizi se vymezuji jasně už od začátku kampaně. Neříkám nic jiného v těch zásadních věcech než třeba Mirek Topolánek. Nechceme tady každého, je třeba zabránit migraci, je třeba pomoci lidem tam u nich. Nevidím tady žádný rozpor mezi tím, co k migraci říkal Mirek Topolánek a co říkám daleko delší dobu já.

Ale když srovnáte, co jste před dvěma lety podepsal v dopise vědců, a to, co říkáte dneska, když jste zaujal pozici hlavního proudu, kterou teď hájíte, tak tam určitý posun je.

Není tam žádný posun. Doporučuji každému, kdo zmiňuje výzvu proti strachu a násilí, aby si ji nejdříve přečetl. Výzva byla míněna tak, že v té době byli hlavní problém uprchlíci z válečných oblastí. Uprchlík je nějak definován a je na to mezinárodní konvence. Náš dokument vyzýval zejména politiky, aby nehromadili levné body na úkor jiných, ale není tam ani slovo o vítání, ani slovo o zvaní.

Lidé chtějí slyšet, že máme své sebevědomí, že máme svoji národní hrdost, a že pokud chceme, všechno zvládneme

Kdybyste věděl, že budete kvůli té výzvě zařazen do kolonky vítače, podepsal byste ji?

Kdyby neexistuje. Výzva tehdy vznikla, já jsem ji podepsal. Není tam ani slovo o vítání, ani slovo o zvaní. Dokonce začíná tím, že nechceme podceňovat nebezpečí plynoucí z migrace. To je klíčové. V současné době je situace jiná a já se vůči migraci vyjadřuji naprosto jasně a znovu zdůrazňuji, že to není nijak odlišný názor od Mirka Topolánka, tak si myslím, že jeho příznivci nemusí mít problém.

Co byste vzkázal lidem, kteří se na sociálních sítích vyjadřují a teď cituji: „Vaše zvolení by pro ČR znamenalo zavírání vlastenců, občanskou válku a invazi statisíců muslimů do České republiky”

Že to je naprosto hloupé tvrzení. Nevím, odkud to mají. Já věřím tomu, že jsou to tvrzení vyráběna a šířena zcela cíleně a záměrně. To není názor jednotlivců nebo několika lidí, kterým se Jiří Drahoš z nějakého důvodu nelíbí. To jsou věci, které souvisejí s dezinformacemi a jsou šířeny z různých serverů a jsou rozšiřovány určitými skupinami lidí. Tak ať vezmou ti lidé zdravý rozum do hrsti a podívají se, kde Jiří Drahoš vítá, kde sem chce zvát statisíce muslimů.

Víte já na těch spoustě debat, které jsem vedl s lidmi, jsem opakoval jednu věc a ti lidé to slyšeli velmi rádi. Není třeba se bát, nenechme se strašit politiky, zejména některými, nenechme si tlouct do hlavy, že všechno se na nás valí, řítí a všechno nás ohrožuje.

Jaké jsou ty odezvy, když jim takové věci říkáte a když je takto „uklidňujete“? Stačí jim to?

Oni chtějí slyšet, že máme své sebevědomí, že máme svoji národní hrdost, a že pokud chceme, všechno zvládneme. Samozřejmě migrační krizi nezvládneme sami. My nemůžeme zabetonovat svoje hranice a čekat, až se to na nás nedej bože jednou přivalí. Je třeba to řešit v rámci civilizovaného světa, v rámci Evropy, v rámci našich kulturních pravidel. Lidé mají pocit, že je všichni pořád jen straší. Opakují, že slyší pana Okamuru a jiné politiky, a všichni jim jenom pořád říkají, bojte se, bude to hrozné, vystupme ze všech spojeneckých svazků, vystupme z EU, zapomeňme na naše spojence, kteří nám garantují bezpečnost. Ti lidé tohle nechtějí slyšet. Oni chtějí slyšet povzbudivá slova a neslyší je ani od prezidenta, ani od řady politiků. Takže když jim je říkám já, tak reagují velmi pozitivně.

Jiří Drahoš

FOTO: Novinky

Říkal byste jim je i jako prezident?

Samozřejmě, proto jim je říkám už teď jako kandidát. Kdo jiný než prezident má povzbuzovat sebevědomí lidí? Každá strana v parlamentu může mít teoreticky svoje hrací pole, může hrát na nějaké pro a proti, ale prezident by měl být ten, kdo o té hrdosti, národní ne nacionalismu, nejen mluví, ale také ji naplňuje.

Ale třeba podle Václava Klause, který podpořil Zemana, necítíte nebezpečí masové migrace a nedokážete čelit likvidaci české a evropské kultury. Na kolik podle vás Česko islám a migranti ohrožují?

Migrační krize je velký problém a bude problémem ještě v příštích letech. To není věc, která se dá vyřešit obratem. Ano, my si musíme rozhodovat jako Česká republika sami, koho na svém území chceme a kdo tady s námi bude žít. Pokud tady s námi chce někdo žít, musí projít standardním azylovým řízením, akceptovat naše zákony i napsaná pravidla. Není dost dobře možné, aby tady vznikala nějaká komunita, která nebude klást na roveň práva mužů a žen nebo která bude propagovat sňatky od třinácti let. Zde naše zákony musí platit pro každého.

Zavolal bych si předsedy stran a jednal bych s nimi o tom, kdo má největší potenciál sestavit vládu, která má důvěru Poslanecké sněmovny. Takového člověka bych pověřil

Babišova vláda nedostala tento týden důvěru. Situace ve Sněmovně je hodně složitá. Komu byste svěřil druhý pokus na sestavení vlády, kdybyste byl prezidentem?

Kdybych byl prezidentem od samého začátku, a ne Miloš Zeman, tak bych jednal úplně jinak. Respektoval bych vítězství hnutí ANO. To bylo zcela jednoznačné. Představitel tohoto hnutí by dostal první pokus ke složení vlády. Rozhodně bych nikomu nedával bianko šek dopředu na dva pokusy.

Prezident Zeman dokonce před nedávnem řekl, že vláda v demisi může vládnout prakticky neomezeně dlouho. Toto by ode mě představitel vítězné strany neslyšel, ale naopak by slyšel, že má sestavit vládu, která bude mít podporu Sněmovny.

První pokus už ale proběhl a čeká nás druhý pokus. Ptám se vás, jak čtete celou situaci a komu byste dal možnost sestavit vládu?

Odpovídal jsem na to, jak bych se choval od samého začátku, a podle mého by se poté situace takto nevyvinula. Dobře, prezidentem je Miloš Zeman. Hraje svoji hru. To je naprosto evidentní. Slíbil Andreji Babišovi, že i když bude jeho vláda v demisi, tak dostane druhý pokus.

Já bych se díval na koaliční potenciál. Zavolal bych si předsedy stran v parlamentu a jednal bych s nimi o tom, kdo má největší potenciál sestavit vládu, která má důvěru Poslanecké sněmovny. Takového člověka bych pověřil.

Ale bez Andreje Babiše vládu nikdo nesestaví.

Neříkám, že v té vládě nemůže být zastoupeno ANO. To nikdo netvrdí. Mluvím o koaličním potenciálu a důvěře Sněmovny. To je podmínka, kterou bych měl už u prvního pokusu.

Problematická pro vyřešení celé situace je osoba Andreje Babiše. Apeloval byste na něj, aby ustoupil do pozadí a nechal někoho jiného z hnutí ANO, aby sestavil vládu?

To by určitě mohlo situaci odblokovat k nějakému koaličnímu uskupení. Takovou radu by ode mě Andrej Babiš slyšel.

Video

Jiří Drahoš o sestavování vlády

Myslíte, že kdyby Andrej Babiš nedostal dopředu dva slíbené pokusy, že by dneska situace byla jiná?

Myslím, že ano.

Jaká?

Nechci spekulovat.

Myslíte si, že už bychom měli vládu?

Nedal bych nikomu dva bianko pokusy dopředu. Ale i jako prezident bych po prvním kole, po nedůvěře vládě, reagoval jinak. Dělal bych to, co říkám, to znamená, díval bych se, kdo má koaliční potenciál a kdo má šanci sestavit vládu s důvěrou.

Měl by Miloš Zeman, pokud vyhrajete, nechat jmenování druhé vlády na vás?

To jsou všechno spekulace. Miloš Zeman má mandát do 8. března. To je časově velmi dlouhé hrací pole a jsem přesvědčen, že Miloš Zeman bude dělat vše pro to, aby to řešení bylo z jeho pohledu komfortní.

Jiří Drahoš

FOTO: Novinky

Požadoval byste 101 hlasů? Ať už by to bylo v prvním, nebo ve druhém kole?

Ano. Od samého začátku. Chtěl bych po designovaném premiérovi, aby mě ujistil, že má důvěru v Poslanecké sněmovně. To zas není tak těžké ověřit.

Jak se za dnešní situace díváte na předčasné volby?

Beru je jako nejzazší řešení, ale nikdy bych neřekl, co řekl Miloš Zeman, že předčasné volby nikdy. To prezident-státník nikdy nemůže říci. Tu možnost dává Ústava, ale souhlasím s tím, že je to nejzazší možnost, až se vyčerpají všechny možné varianty.

Snažil byste se přesvědčit konkrétní politické strany, o kterých se aktuálně hovoří, ať už je to soc. demokracie, ODS, nebo lidovci, aby šly do vlády s Andrejem Babišem?

Já bych s nimi jednal. Já nechci říct, jestli bych je přesvědčoval, to by záleželo na jejich postoji. Jednal bych se stranami a snažil bych se jim vysvětlit, že preferuji stabilní, například koaliční vládu. Protože na rozdíl od jiných si myslím, že koaliční vláda není nic špatného, že koalice může fungovat velmi dobře. Ostatně celý politický život je o domluvách a o koalicích.

Teď ve Sněmovně je dostatek hlasů pro zdanění církevních restitucí. Podepsal byste takovýto zákon při riziku, že to napadne Ústavní soud?

Nesouhlasím s návrhem zdanění církevních restitucí. Otevírá to z mého pohledu Pandořinu skříňku retroaktivit a retrospektivy. Už jsem říkal několikrát, že s tímhle nesouhlasím.



ANKETA: V druhém kole prezidentských voleb se utkají Jiří Drahoš a Miloš Zeman. Komu dáte svůj hlas?Zveřejnil(a) Novinky.cz dne 13. leden 2018

Před časem jste se setkal s premiérem Sobotkou kvůli podezření, že volby mohou ovlivňovat různé tajné služby, např. ruská. Teď jste to znovu zopakoval. Proč? Když neřeknete, z čeho vaše podezření vychází, tak je to na úrovni pouhé konspirace.

Nezlobte se na mě, všichni víme, že volby a politiku v řadě zemí ovlivňují tajné služby.

Tušíme to.

Ne, všichni to víme, ale samozřejmě prokázat něco takového tím, že vezmete toho dotyčného nebo ten server za ruku, je poměrně komplikované. Já nečekám ani, že by to Bezpečnostní informační služba nebo orgány, které se tím zabývají, obratem potvrdily. Mimochodem ve výročních zprávách Bezpečnostní informační služby, a nejen v těchto materiálech, je to jednoznačně řečeno.

Není to pro vás kontraproduktivní říkat? Protože potom může prezident Zeman říkat, že vypouštíte různé konspirace.

Pan prezident říká spoustu věcí, kterým já nevěnuji příliš pozornosti. Jsem o tom jednoznačně přesvědčen. Ne samozřejmě přímo, ale nepřímo o tom svědčí spousta materiálů, které kolují o mně na serverech, na sociálních sítích. Jsou profesionálně vymyšlené a nemám pochyb o tom, kdo tyto materiály vyrábí.

V úterý jste vyrazil na kampaň do moravskoslezského regionu, což je bašta Miloše Zemana. Jak vás tam přijali?

Začal jsem druhé kolo kampaně symbolicky tam, kde jsem vyhlásil kandidaturu, tedy v mém rodném Jablunkově. Tam navzdory tomu, že to bylo zorganizováno opravdu na poslední chvíli, bylo přijetí úžasné. Lidé stáli, tleskali a byl tam plný kinosál na radnici, takže tam to přijetí bylo skvělé. Samozřejmě ne každý v Moravskoslezském kraji chce volit Jiřího Drahoše a Miloš Zeman tam má stále hodně zastánců.

Právě na to jsme se chtěli zeptat, protože jsme se dočetli, že vás na hokeji v Třinci fanoušci vypískali. Jak jste se cítil?

Ne, víte, já jsem se dobře díval na to, kdo píská a kdo tleská, a vůbec to nebylo vypískané. Když tleskáte, tak jste méně slyšet než ti, kteří tam hvízdali. Já respektuju to, že i v Třinci, zejména mezi hokejovými fanoušky, má Miloš Zeman řadu příznivců, ale vůbec to nebylo tak, že by mě vypískali. Velká spousta lidí tleskala a byla ráda, že kandiduji.

Hodně Zemanových podporovatelů bylo v Ústeckém kraji, Karlovarském kraji. Chystáte se i tam?

Omlouvám se všem voličům. Byl bych velmi rád, kdybych toho stihl objet ještě hodně, ale nejde to. To se prostě během čtrnácti dnů nedá, a teď ještě se mám zúčastnit televizních debat. Nejde to. Takže všude mě neuvidí.