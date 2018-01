Vážení čtenáři, on-line reportáž skončila. Děkujeme za pozornost.

17:20 - Poslanci SPD budou navrhovat, aby Sněmovna rozhodla o vydání Babiše a Faltýnka v pátek.

17:18 - „Neměli jsme v SPD žádný důvod, abychom vládu podporovali,” řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala. „Jsme připraveni jednat o resortech a uvidíme, jak bude druhé kolo postupovat,” dodal.

16:47 - Šéf Pirátů Ivan Bartoš sdělil, že Piráti navrhnou, aby poslanci hlasovali o vydání Babiše a Faltýnka ve středu ráno. „Není důvod to nějakým způsobem prodlužovat,“ konstatoval Bartoš.

16:40 - „Ty poslední tři měsíce v podstatě považuji za přehlídku ztraceného času. Andrej Babiš měl tři měsíce na to, aby sestavil funkční koaliční vládu, která bude mít minimálně 101 hlasů ve Sněmovně,“ kritizoval šéf poslanců soc. dem. Jan Chvojka. Dodal, že k jednání s ČSSD o vládě nedošlo. „Nebyli jsme tázáni, jestli chceme do vlády,“ tvrdí.

16:26 - Podle předsedy ODS Petra Fialy by premiér Babiš měl co nejdříve podat demisi a taková vláda by neměla dělat žádné zásadní kroky. „Je to debakl a je to teprve potřetí, co si vláda šla pro důvěru a nezískala ji,” připomněl předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

16:21 - Řešení je podle předsedy poslanců STAN Jana Farského snadné. Prezident Miloš Zeman by měl podle něj pověřit sestavením vlády z hnutí ANO kohokoliv jiného než Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka.

16:17 - „Skončila sranda a začala realita,“ řekl po jednání schůze Sněmovny předseda hnutí STAN Petr Gazdík. Podle něj je nyní potřeba zodpovědně vyjednávat o nové vládě, která důvěru získá.

16:11 - Kalousek jako jeden z ověřovatelů uvedl, jak poslanci hlasovali. „Vyslovilo se 195 poslanců, pět bylo nepřítomno. Potřebné kvórum 98, pro návrh 78 poslanců, proti návrhu 117 poslanců. Poslanecká sněmovna vládě České republiky důvěru nevyslovila,” konstatoval Kalousek.

15:59 - „Je to věc, která se dala čekat. Je to manažerské selhání prezidenta Zemana a Andreje Babiše,” zhodnotil situaci Bělobrádek.

15:56 - Předseda dolní komory Vondráček přerušil na 15 minut schůzi, ověřovatelé budou přepočítávat hlasy.

15:54 - Sněmovna důvěru Babišově menšinové vládě podle očekávání nevyslovila.

15:43 - Pro důvěru vládě už hlasoval i premiér Andrej Babiš (ANO).

15:39 - Pro důvěru už hlasoval například ministr dopravy Dan Ťok (ANO) či ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO). Proti se vyslovila Kateřina Valachová (ČSSD) či Zbyněk Stanjura (ODS).

15:35 - Ve Sněmovně je 192 přítomných poslanců.

15:28 - Poslanci se jednotlivě vyslovují, zda vládu podporují či nikoliv.

15:25 - Rozprava je u konce. Řízení schůze se ujal předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

15:15 - Názor Kováčika, že by už Sněmovna měla hlasovat, popudil šéfa Pirátů Bartoše. „Rolí opozice je kontrolovat vládu, nevystupujeme tady pro nic za nic. Vadí mi, když se tady ozývá: tak už nezdržujte,” rozčílil se.

15:08 - „Kdyby to nebyla tak vážná situace, tak se královsky bavím,” glosoval jednání šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik. Podle něj už by měli poslanci hlasovat o důvěře.

15:03 - Slovo si vzal Bělobrádek. „Jsme jedna z mála stran, která nevyloučila vládní koalici s hnutím ANO, dali jsme určité podmínky. Ale ať si nestěžují, že s nimi nikdo nechce jednat,” řekl šéf lidovců. Česká republika by podle něj měla mít stabilní většinovou vládu.

14:59 - Poslanci vystupují s faktickými poznámkami. Vysvětlují, proč nepodpoří Babišovu menšinovou vládu.

14:38 - Vypadá to, že debata je u konce. U řečnického pultíku mluví Pavel Blažek (ODS) a do diskuse už se nikdo nehlásí.

14:15 - Slovo si vzal Václav Klaus ml. „Tři čtvrtiny evropských dotací jsou zlodějina,” prohlásil. V sále se poté ozval potlesk z řad hnutí ANO.

Poslanec ODS Václav Klaus ml.

FOTO: Petr Horník, Právo

14:03 - Bartošek (KDU-ČSL) navrhl přerušit schůzi do doby, dokud nebude rozhodnuto o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. Návrh však nebyl přijat, hlasovalo pro něj pouze 58 poslanců, 116 jich bylo proti.

13:51 - Poslanci ANO budou hlasovat proti vydání svých stranických šéfů, uvedla na tiskové konferenci poslankyně hnutí Taťána Malá. Když Sněmovna hlasovala v loňském roce, poslanci ANO odešli ze sálu.

Video

Záznam tiskové konference ANO; zdroj: Novinky.cz

13:50 - Hnutí ANO bude navrhovat, aby plénum o vydání Babiše a Faltýnka hlasovalo příští úterý.

13:24 - Šéf ODS Petr Fiala na tiskové konferenci prohlásil, že strana považuje za správné, že se Babiš s Faltýnkem chtějí nechat vydat. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura dodal, že podpoří návrh, aby se nejdříve hlasovalo o vydání a teprve poté o důvěře vládě. „Je důležité, abychom v obou věcech co nejdříve dospěli k rozhodnutí,” doplnil Fiala.

Video

Záznam tiskové konference ODS, zdroj: Novinky.cz

13:07 - Pokud Sněmovna nebude hlasovat o vydání Babiše a Faltýnka v úterý, Piráti navrhnou, aby bylo zbavení imunity dvou poslanců ANO na programu ve středu ráno, řekl Michálek.

Video

Záznam tiskové konference Pirátů, zdroj: Novinky.cz

12:48 - SPD spolu s ANO, ODS a KSČM chtějí jednat ve Sněmovně o změnách azylové politiky EU. Pokud se nepodaří bod zařadit ve středu na program jednání, má hnutí dost podpisů ke svolání mimořádné schůze. Uvedl to šéf SPD Tomio Okamura.

Video

Záznam tiskové konference SPD, zdroj: Novinky.cz

12:43 - Šéf poslanců SPD Radim Fiala zopakoval, že hnutí bude hlasovat pro vydání Babiše a Faltýnka a nepodpoří ani menšinovou vládu ANO.

SPD chce, aby se nejprve projednala důvěra vládě. Schůze s vydáním obou poslanců by měla být zahájena následně.

Video

Záznam tiskové konference KSČM; zdroj: Novinky.cz

12:04 - Sociální demokracie sdělila, že by Sněmovna o vydání Babiše a Faltýnka měla hlasovat ve středu, tedy až po hlasování o důvěře kabinetu. „Klub ČSSD bude pro vydání poslanců, ale prioritou je hlasování o důvěře vládě,” sdělil šéf soc. dem. Milan Chovanec.

Předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grosspič (KSČM) po jednání výboru

FOTO: Milan Malíček, Právo

11:57 - Šéf mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM) uvedl, že pro vydání poslanců zvedlo ruku 11 poslanců, osm se jich zdrželo.

Video

Mandátový a imunitní výbor odhlasoval vydání poslanců Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání

11:45 - Předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek řekl, že lidovci budou hlasovat pro vydání obou poslanců ANO. Zároveň uvedl, že KDU-ČSL nepodpoří menšinovou vládu Andreje Babiše. „Hnutí ANO nevyčerpalo všechny možnosti pro sestavení většinové vlády,” míní Bartošek.

11:41 - Lidovci chtějí, aby plénum Sněmovny nejdříve hlasovalo o vydání Babiše s Faltýnkem, a teprve poté o důvěře vládě. Chtějí to navrhnout také Piráti a hnutí STAN. Proti tomu se ale staví komunisté. Jejich předseda Vojtěch Filip Novinkám sdělil, že nevidí důvod, proč dávat tato dvě hlasování do souvislosti.

11:40 - Výbor Regionální rady ROP střední Čechy v úterý dopoledne neschválil vyjmutí projektu Čapí hnízdo z evropského financování. Vyjmutí nechtěli zástupci ze stran ODS, STAN a TOP 09, ačkoli doporučení Ministerstva financí i OLAF je opačné.

11:31 - „Hlasoval jsem pro vydání. Budu doporučovat našemu poslaneckému klubu, aby hlasoval pro vydání,“ řekl na tiskové konferenci TOP 09 Kalousek, který je členem mandátového výboru.

11:20 - Mandátový a imunitní výbor doporučil Sněmovně, aby vydala Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Novinkám to sdělil důvěryhodný zdroj. Stanovisko výboru je pouze doporučující, o zbavení imunity rozhoduje celé plénum.

Jakub Michálek (Piráti) při příchodu na jednání výboru

FOTO: Milan Malíček, Právo

11:05 - Předseda poslanců STAN Jan Farský na tiskovém brífinku uvedl, že Andrej Babiš není jako premiér důvěryhodný. Česká republika podle něj kvůli tomu ztrácí moc na mezinárodním poli.

Video

Andrej Babiš se nechá vydat k trestnímu stíhání

10:57 - Novináři čekají na tiskovou konferenci po jednání mandátového a imunitního výboru. Podle informací Novinek by měli poslanci každou chvíli hlasovat, zda doporučí Sněmovně vydat Babiše s Faltýnkem k trestnímu stíhání. Mandátový výbor zasedá od úterního rána.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Premiér ráno na tiskovém brífinku oznámil, že oba politici požádají o zbavení imunity. Zopakoval, že kauza Čapí hnízdo je účelová, dokonce ji označil za svinstvo a prasárnu. [celá zpráva]

O důvěře vládě bude Sněmovna jednat od 14 hod. Hlasovat měla už minulou středu, poslanci ale nakonec jednání přerušili. Důvodem bylo, že hnutí ANO a SPD požádaly o svolání mandátového a imunitního výboru kvůli kauze Čapí hnízdo.