„Systém kvót je špatným řešením,” řekl Novinkám bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš. Postup v otázce migrační krize je podle něj třeba koordinovat společně s vládou.



„Považuji za nejdůležitější stabilizovat situaci v těch oblastech, odkud se k nám ti uprchlíci hrnou. Druhá věc je vracet zpátky ty, kteří jsou ekonomickými migranty a nejsou schopni tady získat azyl,” dodal Drahoš.

Expremiér Mirek Topolánek by jako prezident tlačil českou pozici do té podoby, aby se na půdě Evropské unie našla koalice, která by kvótám zabránila.

Přerozdělování uprchlíků na základě kvót shodně odmítají i Jiří Hynek a Petr Hannig. Ten Novinkám doslova řekl, že kandiduje právě proto, aby byla v této věci zachována současná politická orientace Miloše Zemana, se kterou souhlasí.

Horáček: ČR kvóty odmítá právem

„Kvóty jsou hloupost od samého začátku. Fungovat to nemůže a ČR je odmítá právem. Byl bych pro to, abychom na tom trvali,” uvedl Michal Horáček a upozornil i na to, že pokud by Evropská unie Česko do přijetí kvót tlačila, tak by se také mohlo stát, že se podlomí ochota lidí zůstat součástí EU.

„Řešením migrační krize nejsou kvóty. Kvóty jsou cosi, co se rozhodly velké země svést na všechny, aby za rozhodnutí nesli odpovědnost i ti ostatní,” sdělil svůj pohled na věc nejstarší z kandidátů Vratislav Kulhánek (74 let).

Fischer: Musíme být připraveni dočasně uprchlíky přijmout

Bývalý diplomat Pavel Fischer kvóty také odmítá, ale zároveň upozorňuje, že Česká republika musí být do jisté míry připravena některé uprchlíky přijmout. „Musíme být připraveni přijmout dočasně do ochrany ty, kteří na to mají nárok, ale nemůžeme se tvářit, že se nás to netýká,” řekl Novinkám Fischer.

Odpověď Marka Hilšera k tomuto tématu na videu nemáme, přinášíme proto jeho stanovisko vyslovené v jedné z prezidentských debat. Hilšer připomíná, že doposud Česko přijalo jen 12 uprchlíků. „Migrační vlna je problém, který je třeba brát vážně, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že jsou tu síly, které problém využívají a straší jím občany. Mám pochybnosti, že by tady 12 migrantů vytvářelo právo šaría,” prohlásil Hilšer.

Prezident Miloš Zeman jako jediný z kandidátů rozhovor pro Novinky odmítl.