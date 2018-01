Branný výcvik? Mamánkům by neškodil, ale kandidáti na Hrad jsou spíš proti povinné vojně

Měla by se obnovit branná povinnost? Ze středeční debaty všech prezidentských kandidátů s výjimkou Miloše Zemana vyplynulo, že by pro takový krok byli jen tři uchazeči o Hrad. Podle jiných by něco takového sice dnešním mamánkům pomohlo, ale spíš by více podpořili aktivní zálohy.