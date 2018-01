„S udělením milosti se souhlasit nedá, protože pokud je někdo právoplatně odsouzen pro vraždy, tak se o tom nedá diskutovat,” řekl Novinkám bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek.

To, že je třeba respektovat rozhodnutí soudů, připomíná i bývalý premiér Mirek Topolánek. „Proběhlo tam několik opravných řízení, několik odvolání a já bych tu pochybnost, kterou bych v tom případu měl, určitě neřešil milostí,” sdělil Topolánek.

Pavel Fischer na dotaz nejdříve uvedl, že by se musel předně seznámit se spisem. „Neznám spis. Bez toho nemůžu říct, že bych někomu dal, nebo nedal milost.“ Později doplnil, že by se udělením takové milosti ale vůbec nezabýval.

Hannig: Kajínek už si to odseděl

Bez znalosti spisu by se nerozhodoval ani Marek Hilšer. „To, co jsem poslouchal a sledoval, tak jasně ukazuje na to, že pan Kajínek byl spíše vinen. Několik soudů to potvrdilo,” uvedl Hilšer a dodal, že by ho na svobodu nepustil.

Naopak podle Petra Hanniga už si Kajínek odseděl až dost a milost by mu stoprocentně udělil. „On už si to odseděl a ještě navíc ta jeho účast na vraždě není úplně stoprocentní. Proč by chtěl znovu uvést do pohybu ten proces, kdyby věděl, že vraždil,” zamyslel se Hannig.

Horáček: Dvojnásobný vrah rozdává podpisy

Milost by mu neudělil ani Jiří Drahoš, ani Jiří Hynek. „Se svojí minulostí pro tuto republiku není žádným přínosem, tak nevidím jediný důvod, proč by měl dostat milost,” sdělil Novinkám Hynek.

Hudební producent Michal Horáček by byl raději, aby děti měly zájem o podpisy Magdaleny Kožené, Roberta Reichela nebo Gabriely Koukalové. „Trápí mě, když dvojnásobný vrah jezdí po České republice a kluci a holky nosí památníčky, aby se jim tam podepsal,” dodal Horáček s tím, že milost by mu rozhodně neudělil.

Prezident Miloš Zeman jako jediný z kandidátů rozhovor pro Novinky odmítl.