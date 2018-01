Kateřina Valachová dorazila na policejní ředitelství krátce po osmé hodině ráno. Zprávu studovala téměř dvě a půl hodiny. Novinářům poté řekla, že důvod k jejímu zveřejnění nevidí.

„Podle mého soudu zpráva OLAF neobsahuje žádné převratné nové skutečnosti, oproti tomu, co už ve spise bylo. Je zcela jasné, že policie i OLAF v průběhu vyšetřování spolu spolupracovali,” řekla Valachová poté, co si celou zprávu prostudovala.

Kalousek: Není to žádná účelovka



Zprávu dopoledne přišli prozkoumat i Pirát Jakub Michálek i předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„To, v čem je zpráva cenná, je, že závěry nezávislé instituce potvrzují, že stíhání policie České republiky není žádná vykonstruovaná účelovka,” řekl při příchodu Kalousek.

Sám se nedomnívá, že uvidí něco jiného než to, co už viděl. Do zprávy mu totiž podle jeho slov umožnil již někdo nahlédnout v průběhu týdne. Jde si tak jen ověřit, jestli se jedná o ty samé informace. „Zpráva není žádným překvapením, pro každého, kdo ví, z čeho policie ČR viní pana Babiše a pana Faltýnka,” doplnil. [celá zpráva]

V devět hodin dorazil i předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. „Myslím, že Policie ČR a OLAF spolupracovali, když to vyšetřovali, tak mě samozřejmě zajímá, jestli jsou tam nějaké další okolnosti – oproti tomu, co bylo ve spisu,“ řekl Novinkám Michálek předtím, než šel zprávu prostudovat. Sám doufá, že mu znalost angličtiny pomůže k tomu, aby zprávě porozuměl.

V pondělí by se na spis měli přijít podívat předseda Starostů Petr Gazdík, poslankyně za ODS Miroslava Němcová nebo předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič z KSČM.

Ministryně financí Alena Schillerová

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Ve čtvrtek dopoledne část spisu zveřejnilo i ministerstvo financí. V krátkém tříodstavcovém textu vyňatém z 50stránkové zprávy se píše o zjištěných „nesrovnalostech“ a o „zajištění vynětí částky“ 42,5 miliónu, která měla být na projekt poskytnuta z evropských fondů. [celá zpráva]

Výbor v úterý vyslechne Babiše i Faltýnka

Ministerstvo financí zároveň ještě před zveřejněním části zprávy OLAF navrhlo, aby byla farma Čapí hnízdo vyňata z projektů financovaných EU. [celá zpráva]

Devatenáct členů mandátového a imunitního výboru se bude moci seznámit se zprávou během pátku a pondělka. Pražské policejní ředitelství tak vyhovělo žádosti poslanců, kteří o nahlédnutí do zprávy v uplynulých dnech požádali. [celá zpráva]

V úterý se pak výbor sejde a bude rozhodovat o tom, zda doporučí Poslanecké sněmovně vydat Andreje Babiše i Jaroslava Faltýnka, kteří společně s dalšími devíti lidmi čelí obvinění v kauze Čapí hnízdo, k trestnímu stíhání. Oba by také měli na výbor dorazit a podat vysvětlení. Termín, kdy bude o vydání rozhodovat Sněmovna jako celek, zatím není jasný.

Podle Kateřiny Valachové se však ještě v úterý nepodaří přijmout usnesení o tom, zda by měli být oba vydáni. Právě s ohledem na to, že zpráva je v angličtině a někteří poslanci již dopředu řekli, že chtějí počkat, až bude přeložena.