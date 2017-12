Pane premiére, ostatní strany označily váš program za slohové cvičení a krásnou pohádku. Čekal jste takové reakce?

Určitě. Cokoliv uděláme, jsme kritizováni. Ale to je návrh programového prohlášení. Nechali jsme tam prostor a čekáme, že v rámci vyjednávání o podpoře a toleranci se může změnit. Dostali jsme plno návrhů. Vedeme o tom debaty, a co se nám bude líbit, tak tam doplníme.

Pořád si myslíte, že se vám podaří do 10. ledna někoho přesvědčit, aby hlasoval pro důvěru vaší vládě? Zatím to vypadá, že by vás mohli tolerovat jen komunisté.

Za určitých podmínek. Ano, je to tak. Z těch takzvaných demokratických stran, jak se samy označují, zatím není jasně řečeno: když uděláte tohle, tak bychom vás tolerovali. Jen komunisté tohle komunikovali. Pan Okamura kritizuje, že tam není část jeho programu. Jednáme se všemi a zjišťujeme jejich pozici. Beru to jako první kolo. Zkusíme ještě v lednu před tím hlasováním o důvěře znovu, jestli nebudou mít přes Vánoce lepší náladu nebo přístup. Ale nikdy jsem neřekl, že jsem přesvědčen, zatím to nevypadá.

Takže počítáte s tím, že bude druhé kolo.

Zatím to vypadá, že ta podpora není. Ale může se to změnit.

Co byste udělal při tom druhém pokusu? Chtěl byste nadále menšinovou vládu, nebo byste se pokusil sestavit koalici?

Tak menšinová vláda má výhodu. V podstatě je to v týmu, komunikace je jiná, nejsou koaliční rady, nedělá se politika.

Říkáte, že je lepší mít menšinovou vládu. Takže i při tom druhém pokusu, který vám už Miloš Zeman slíbil, byste ji znovu preferoval?

Já bych to preferoval, protože jsem zastánce většinového systému. Ten poměrný systém, když se díváme, jak dlouho se skládají vlády v Evropě, v Německu, tak je to problém. Zažil jsem to v koalici a opakuji, že lituji, že pan prezident Havel to nedovezl z USA. Většinový systém by byl i mnohem lepší pro lidi. Hnutí ANO by vyhrálo, má tu vládu, už jsme mohli mít dávno důvěru, a makáme.

Ale ten systém nemáme. Máme systém poměrného zastoupení.

Je to škoda.

Máme systém poměrného zastoupení, který počítá s koalicemi a s tím, že vláda by měla co nejvíce reprezentovat zastoupení lidí. Takže byste chtěl menšinovou vládu místo toho, abyste se snažil dojednat většinovou vládu třeba v koalici s ODS?

Ne, ne. Bavíme se teoreticky. ODS s námi do vlády stále nechce. My jsme hned na začátku řekli, že s ODS chceme, máme většinu 103. My jsme řekli, ano, možná časem změníte názor a ve druhém kole se o tom můžeme bavit, pokud to první nezvládneme. Jen říkám, že z praktického hlediska je lepší ten systém menšinové jednobarevné vlády, která má nějaké období čtyř let vládnout, a občané jasně uvidí, co ta vláda udělala. Takto skončila koaliční vláda tím, že mě pan premiér vyhodil a ČSSD tvrdí: My jsme neuspěli ve volbách, protože jsme neuměli prodat úspěchy vlády, protože to prodával Babiš. A to je ten problém. Potom se dohadujeme, kdo co udělal, politikaří se.

Je možné, že by pokračovala vláda na půdorysu minulé koalice – tedy ANO, ČSSD a KDU-ČSL?

S lidovci ta poslední schůzka byla v ne úplně dobré atmosféře, kdy oni řekli, že ta vláda by měla být bez Babiše. Odvolávají se na usnesení předsednictva. Tak na to konto jsem šel na klub, navrhl jsem, aby naši poslanci v tajné volbě hlasovali, to bylo odmítnuto. Klub mě podpořil a říkal, že hnutí ANO do vlády bez Babiše nepůjde.

Takže jste o tom uvažoval, že byste se stáhl a mohla by vzniknout nějaká koalice?

A kdybych to udělal, tak co budete říkat? Babiš je Kaczyński. Cokoliv udělám, budu kritizován.

Já se ptám, jestli jste o tom uvažoval.

Neuvažoval, ale chtěl jsem na to mít papír, když se pan Bělobrádek odvolává na předsednictvo. Tak jsem chtěl mít vyjádření klubu, jestli za mnou stojí, nebo jestli má někdo jiný názor. My nejsme stádo, ani v té vládě to tak neprobíhá.

Video

Andrej Babiš o prezidentské volbě

Miloš Zeman řekl, že vám dá na druhý pokus více času. Požádal jste ho o to?

Ne.

Koho budete volit v prezidentské volbě?

Už víckrát jsem řekl, že se k tomu vyjádřím v lednu.

Proč?

Protože jsem to tak řekl.

Jen blbec nemění své názory, ne?

Ne ne, tentokrát nechci měnit názor.

Budete volit Miloše Zemana?

Budu volit prezidenta, a v lednu se k tomu vyjádřím.

Když Sněmovna jednala o tom, kdo stane v čele komise pro kontrolu GIBS, vaši poslanci podpořili komunistu Zdeňka Ondráčka.

Jak to víte, paní redaktorko? Co když to byl Kalousek a dělá to naschvál, aby nás mohl kompromitovat. Je to tajná volba.

Myslíte si, že to byl Kalousek?

No tak on je už tak zkušený, tak proč ne. Možná to tam hodil naschvál. Jak to víte, že to byli naši poslanci? Já to nevím.

Sami komunisté připustili, že zřejmě ty hlasy dostali od SPD a poslanců ANO, tak se opírám o tahle vyjádření. Nicméně předseda Starostů Petr Gazdík řekl, že jde o to, že komunisté podpoří vaši vládu. Existuje taková dohoda? Že podpoříte Ondráčka a KSČM vaši vládu?

Nesmysl. Nic takového není, nic takového neexistuje. Naši poslanci nejsou stádo. Jsou samostatní a mají na to svůj názor.

Co budete dělat, když podporu nezískáte ani při druhém pokusu? Říkal jste, že tím pádem by měly být předčasné volby. To platí?

Pokud to nevyjde, tak je to taky řešení. Ale určitě to nepreferuji. Ta vláda normálně pracuje, já pracuji, chystám se na cestu do Bulharska, na Slovensko. Chci pracovat na konceptu, který jsem řekl, to je bezpečnost lidí a bojovat proti nesmyslným kvótám.