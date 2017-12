„Je otázkou, jak moc může prohlášení vzbuzovat důvěru. Činy jsou zatím v rozporu s tím, co se kde prohlašuje,“ řekl po jednání předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský a dodal, že některé věci v programovém prohlášení vlády jsou shodné s tím, co chce jeho hnutí.

Starostové reagovali například na to, že hnutí ANO sice některé jejich návrhy zapracovalo do programového prohlášení, ale nepodpořilo je v rámci jednání o rozpočtu na rok 2018. Jde podle nich například o podporu učitelů, mládeže nebo výstavbu školek. „Je to takový mix bohulibých cílů a populismů, například snižování daně na pivo,” doplnil k programu vlády předseda hnutí Petr Gazdík.

Zároveň zopakoval, že ve vládě s ANO Starostové nebudou a takový kabinet nebudou ani tolerovat či jinak podporovat. Důvěra vládě by podle Farského zároveň znamenala vyjádření nedůvěry policii a státnímu zastupitelství.

O jednotlivých zákonech chtějí jednat



I přesto, že by menšinová jednobarevná vláda Andreje Babiše ve Sněmovně důvěru nezískala, jsou Starostové ochotní diskutovat o jednotlivých zákonech. Třeba o zákonu o státní službě, školské reformě, nebo e-governmentu. „Chceme být konstruktivní opozicí,” dodal Gazdík.

Hnutí ANO má na středeční odpoledne naplánovány ještě schůzky s KSČM a ČSSD. V úterý už se zástupci ANO sešli s představiteli ODS a KDU-ČSL. Obě tyto strany se vyjádřily, že menšinovou vládu podporovat ani tolerovat nebudou. [celá zpráva]