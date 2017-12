„Pan Drahoš mě na začátku oslovil a já jsem došel k názoru, že bych si přál, abychom měli slušného prezidenta a rád bych ho v tom úřadu viděl,” prozradil Novinkám Dalibor Dědek svou motivaci.

Již v začátcích kampaně mu poslal dva milióny korun a nyní ještě jeden milión. „Nedávno mě kontaktoval s tím, že to úplně správně neodhadnul a že by ještě milión uvítal,“ doplnil Dědek. Dva milióny poslal podle výpisu na transparentním účtu v červnu a milión v prosinci. To je zároveň maximum, které může jedinec přispět.

Podnikatel a spolumajitel firmy Jablotron Dědek původně chtěl v parlamentních volbách kandidovat za hnutí STAN, později však svou kandidaturu stáhnul s tím, že nechtěl, aby působil jako druhý Babiš, který si kupuje hnutí STAN. [celá zpráva]

Finanční podpora z hnutí STAN to není



Že by se v této souvislosti jednalo o nějakou oficiální Drahošovu podporu hnutí STAN, vyloučil jak Dalibor Dědek, tak i místopředseda hnutí Vít Rakušan. „Je to osobní rozhodnutí pana Dědka. Veřejné vyjádření podpory panu Drahošovi platí a trvá, ale finančně ne. Nejsme hnutí s bohatým majitelem,” řekl Novinkám Rakušan.

Je to právě hnutí STAN, které jako první vyzvalo demokratické strany, aby bývalého předsedu Akademie věd podpořily. [celá zpráva]

Veškeré transakce jsou zveřejněné na transparentním účtu Jiřího Drahoše a on sám finanční podporu vítá. „Mně přispívá zhruba 1300 lidí. Lidé mi dávají peníze, protože mě chtějí vidět na Hradě,” komentoval Drahoš své pohyby na účtu v souboji na Seznamu. Podpory ze strany Dalibora Dědka si váží.