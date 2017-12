Ačkoli podle dostupných informací policisté v dopise argumentují, že v členy výboru mají důvěru a chápou jejich zaneprázdněnost, obávají se, že v případě předání dokumentu do Sněmovny by do něj mohlo nahlédnout víc osob, čemuž by vyšetřovatelé nebyli schopni zabránit. Nejsou si jisti ani tím, zda by nemohlo dojít ke kopírování, což nesmějí ani členové výboru.

Policisté jsou podle svého vyjádření ochotni třeba nabídnout další termíny v lednu pro to, aby se poslanci mohli se spisem dostatečně seznámit v jejich prostorách. Spis podle informací Práva čítá 27 svazků s asi 7500 stránkami. I proto by bylo jeho převážení prý problematické.

Sněmovní výbor požádal policii o zaslání spisu svým dopisem minulý týden, přičemž poslanci to zdůvodnili nabitým programem, kdy Sněmovna zasedá a musí projednat klíčový zákon o státním rozpočtu.

Někteří poslanci ale obviňují členy ANO, že jde jen o zdržovací taktiku, aby k hlasování o vydání došlo co nejpozději. Výbor zatím podle svého předsedy Stanislava Grospiče (KSČM) počítá s tím, že k hlasování ve Sněmovně dojde v každém případě po Novém roce, nejspíš na lednové schůzi komory.

Policisté odmítli dát spis z ruky i v minulém volebním období, kdy Sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala. I tehdy museli členové výboru docházet na pražské ředitelství, kde byl dokument za dohledu policistů k dispozici.