Na rozdíl od předešlých pokusů, kterých bylo předloženo již 16, okamurovci připouštějí, že by jím mohli občané rozhodovat i o obsazování funkcí a o věcech týkajících se daní či poplatků.

Zdůvodňují to tím, že v zemích, kde lidé mají možnost promluvit referendem do výše daní, tedy v USA, ve Švýcarsku či v Lichtenštejnsku, nikdy ke zrušení daní nedošlo. „Daně jsou v těchto zemích ve srovnání s ČR mnohem nižší a hospodaření státu je oproti českým poměrům daleko efektivnější a spokojenost občanů se službami státu vyšší,“ uvádí SPD v návrhu.

Návrh počítá na rozdíl od toho posledního, který v minulém období připravila ČSSD, s nižším počtem podpisů pod peticí požadující vyhlášení referenda. Sobotkova vláda chtěla 250 tisíc podpisů, SPD navrhuje pouze 100 tisíc, přičemž tuto stranu volilo 540 tisíc lidí.

Navíc, proti návrhu minulé vlády, která stanovila minimální kvórum pro platnost výsledku referenda, SPD žádné takové omezení nenavrhuje. O výsledku by rozhodlo to, jak se vyjádří nadpoloviční většina těch občanů, kteří se hlasování zúčastnili. A to bez ohledu na to, kolik lidí k urnám přijde.

Co slibuje nová vláda

„Doplníme ústavní systém o zákon o všeobecném referendu za přísného respektu čl. 6 Ústavy, tedy tak, aby se referendum nemohlo stát nástrojem tyranie většiny vůči názorové menšině.“

Zdroj: Programové prohlášení vlády



Výsledek pak má být závazný pro vládu i parlament. Ten by nesměl přijmout usnesení, které by bylo s jejich vůlí vyjádřenou v referendu v rozporu. „Není žádného důvodu, aby zákonodárná moc či exekutiva byla jakkoliv imunní proti rozhodnutí lidu. Lid totiž neslouží jí, ale ona jemu,“ tvrdí SPD.

Novinkou je, že by referendum vyhlásil prezident nejen na návrh petice občanů, ale že by ho mohla navrhnout i vláda. Referendem nesmí být omezována občanská práva a svobody či demokratické zřízení ČR.

Kvůli úsporám SPD počítá s tím, že by se referendum vyhlašovalo tak, aby se, pokud to bude možné, konalo zároveň s jinými volbami. Připomínají, že zatím jediné speciální celostátní referendum, v němž lidé odsouhlasili v roce 2003 vstup ČR do EU, stálo 400 miliónů korun.

Zástupci stran se k návrhu vyjadřují zdrženlivě, někteří ho odmítají. Hnutí ANO již několikrát připustilo, že je pro celostátní referendum. Jak ale uvedl premiér Andrej Babiš, hnutí nechce referendum o vystoupení z EU. Argumentem je pro něj brexit.

Jakýsi Pilát vyhlásil referendum, jestli má být ukřižován Ježíš Kristus, nebo Barnabáš, a všichni víme, jak to dopadlo Miroslav Kalousek (TOP 09)

„Téma odchodu z EU pro nás není téma, a proto chceme prosazovat víc naše zájmy v Bruselu hlasitě a konkrétně, než se dostat do jiné pozice. To my odmítáme,“ prohlásil s tím, že považuje za nízké i kvórum pro vyvolání referenda, jež navrhuje SPD.

Podle šéfa klubu ANO Jaroslava Faltýnka je strana pro obecné referendum, ale s jinými podmínkami. Podle něho je to návrh k diskusi. „V této chvíli nemohu říci, zda to podpoříme, zatím jsem to neviděl. Ale nemyslím si, že by se referendem mohlo rozhodovat o daních,“ řekl.

Neměnný negativní postoj drží pravicové strany ODS a TOP 09. „Nejsme připraveni takový návrh podpořit,“ uvedl Zbyněk Stanjura (ODS) s tím, že jeho strana by byla ochotna kývnout pouze na zákon o jednorázovém referendu, jaký byl o vstupu do EU. „Jsme parlamentní demokracie a zákon o obecném referendu nám absolutně nechybí,“ prohlásil Stanjura.

Podobně argumentuje Miroslav Kalousek (TOP 09). Parlamentní demokracie je podle něj založena na tom, že politici jsou placeni za to, aby se seznámili se všemi informacemi a rozhodovali odpovědně, čestně a nepopulisticky – na rozdíl od občanů, kteří mají své starosti a mohou rozhodovat na základě pocitů. „Takže určitě něco takového nepodpoříme,“ řekl a dodal: „Koneckonců mohu posloužit celkem nedávným příkladem: je to asi tak dva tisíce let, co jakýsi Pilát vyhlásil referendum, jestli má být ukřižován Ježíš Kristus, nebo Barnabáš, a všichni víme, jak to dopadlo.“

Piráti i KSČM čekají

Obdobně se vyjádřil pro Právo i Petr Gazdík (STAN). „Určitě s takovým návrhem souhlasit nebudeme. Referendum k mezinárodněpolitickým či vojenským otázkám nebo k otázkám daní je nesmyslné. K rozhodování musí mít lidé dostatek informací. K tomu existuje zastupitelská demokracie,“ řekl Právu Gazdík s tím, že zákon, jak je navržen, by mohl zemi uvést do chaosu.

Podle šéfa klubu Jana Chvojky soc. dem. diskusi o referendu neodmítá, protože sama ho již navrhovala. „V případě návrhu SPD vidím zásadní problém v parametrech. Považuji za naprosto absurdní, aby necelé procento obyvatel mohlo navrhnout zásadní změny ve směřování naší země a poté po schválení minimální většinou nás poslat o několik let nazpět,“ řekl Právu.

Podle šéfa klubu KDU-ČSL Jana Bartoška by se neměla referenda konat např. k bezpečnosti a obraně či daním. „V Kalifornii nás varovali před některými otázkami, neboť jim systém referend do určité míry paralyzoval politický systém,“ řekl Právu. Jak dodal, bude záležet na nastavení zákona.

Novinkou je návrh SPD i pro předsedu KSČM Vojtěcha Filipa, který ho proto odmítl komentovat. Také šéf klubu Pirátů Jakub Michálek počká s komentářem až na stanovisko stranických odborných komisí.