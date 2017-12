Jak to člověka napadne, že se chce stát z ničeho nic prezidentem?

V mém případě to byla obava z toho, kam se bude vyvíjet demokracie a politika v naší zemi. Měl jsem pocit, že je potřeba, aby se stal prezidentem někdo, kdo je naprosto nezávislý na nejrůznějších klientelistických lobby a miliardářích. Prospělo by to jak politické sféře, tak i společnosti. Věděla by, že má někoho, kdo stojí za zájmem veřejnosti. Chtěl bych v tomto ohledu vnést svěží vítr do české politiky.

Kdo je Marek Hilšer Vědec, lékař a občanský aktivista Marek Hilšer (41 let) vystudoval mezinárodní vztahy na Karlově univerzitě, stáž v Poslanecké sněmovně ho ale prý odradila od politiky a rozhodl se pro studium medicíny, během kterého byl předsedou akademického senátu 1. lékařské fakulty. V současnosti zkoumá zhoubné nádory mozků a přednáší na univerzitě biochemii.

Hilšer se dlouhodobě občansky angažuje, v minulosti pořádal několik demonstrací a protestních akcí. Za Topolánkovy vlády bojoval proti privatizaci fakultních nemocnic. Nejvíce se zřejmě „proslavil“, když v roce 2014 protestoval polonahý na tiskové konferenci na Úřadu vlády proti postoji kabinetu vůči konfliktu na Ukrajině.

Jako svoji výhodu uvádíte, že jste nikdy nebyl ve vysoké politice. Připouštíte, že vám ale někdy ta politická zkušenost může chybět? Když byste vedle sebe měl například premiéra Andreje Babiše, který je bezesporu silný hráč.

Pan Babiš také nebyl politikem a rovnou se stal ministrem. Je pravda, že byl tím zákulisním hráčem. Ale na politikovi je důležité, aby byl férový, zásadový a jde mu o věc a o lidi. To je základní předpoklad. V těch konkrétních a odborných věcech si můžete vytvořit dobrý poradní tým a vědět, na koho se obrátit. Pro to cit mám a vůbec se toho nebojím. Člověk musí být také bojovník, takže vedle premiéra Babiše bych byl dobrý bojovník a nenechal bych se jím žádným způsobem ovládat.

Video

Marek Hilšer o sestavování vlády

Co by byla první věc, kterou byste jako prezident udělal?

Otevřel bych Hrad. To, co se teď děje, ty kontroly, to není dobré a lidem to znepříjemňuje život. Pak bych jel na Slovensko pozdravit slovenského prezidenta, protože k sobě máme velmi blízko jako Češi a Slováci. Pak bych začal jednat s vládou a politickými představiteli, navštívil bych Parlament a začal bych navazovat kontakty, abychom mohli spolupracovat.

Když už jste zmínil Slovensko, vidíte nějakou paralelu mezi vámi a slovenským prezidentem Andrejem Kiskou? Taky nebyl v politice, nebyl moc známý a v prezidentské volbě porazil Roberta Fica.

Andrej Kiska také vstoupil do politiky jako tabula rasa a myslím si, že je dobrý prezident. Valná část slovenského národa si ho váží a dělá dobrou práci. Prezident by měl být jakýmsi symbolem a svědomím politiky. To může být někdo, kdo není závislý, kdo nemusí být někomu vděčný.

Miloš Zeman je nevyzpytatelný Marek Hilšer

Říkáte, že je to symbolická funkce, na druhou stranu Miloš Zeman prezidentské pravomoci docela posouvá.

Ty pravomoci jsou pořád stejné, nicméně Miloš Zeman je nevyzpytatelný. Jednou říká něco, pak říká něco jiného. Vzpomeňme si, když zasahoval do sestavování vlády, kdy v určitých periodách vyžadoval po designovaném premiérovi 101 podpisů, aby jmenoval vládu. Dnes dává někomu bianco šek. Nemůžeme u něj předpokládat, jak se bude chovat. To není dobře a vytváří to nejistotu v celém tom politickém systému.

Kdybyste se stal prezidentem, jak můžou politici vědět, co očekávat od vás? Přeci jenom Miloš Zeman se v té politice pohybuje nějakou dobu a všichni vědí, jaký je, zatímco vás neznají.

Tu jistotu nemůžete mít nikdy u nikoho, ani u těch dalších kandidátů, protože z nich se také kromě pana Topolánka nikdo v politice nepohyboval. Jistota může být v tom, že odhadnou, že člověk je charakter a jak se vyjadřuje v kampani. To musí lidi vycítit tím instinktem, kdo je důvěryhodný a kdo není.

Vláda bez důvěry je nesmysl Marek Hilšer

Menšinová vláda Andreje Babiše bude 10. ledna žádat o podporu Sněmovny. Podle dosavadních vyjádření politiků to vypadá, že důvěru nedostane. Miloš Zeman už avizoval, že Babiš dostane i druhý pokus. Jak byste se zachoval vy?

Rozhodně bych neříkal dopředu, že budu dávat jednomu člověku bianco šek na další dva nebo tři pokusy. Prezident by měl nechat pracovat Poslaneckou sněmovnu a dát jí větší prostor, aby zde mohlo dojít k diskuzím. Pokud menšinová vláda Andreje Babiše nedostane důvěru, tak nemůže pokračovat dále, vláda bez důvěry je nesmysl a je to protisystémové. Já bych poté pověřil druhou stranu ve volbách, aby byl další prostor pro vytváření jiné koalice. Šanci by měli dostat i jiní, to je podle mě férové.

Tím pádem byste na druhý pokus pověřil jednáním o vládě předsedu ODS Petra Fialu.

Ano, Petra Fialu bych pověřil. Viděli bychom, zda by měl větší koaliční potenciál na to sestavit vládu. Třeba by nabídl dobré podmínky hnutí ANO a to by na to nakonec přistoupilo. Ale to nemůžeme předvídat, ale musíme se o to pokusit.