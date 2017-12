Vládu nepodpoříme, vzkazují strany Babišovi

V opozičních stranách vláda Andreje Babiše nevyvolala ani mírné nadšení. Kromě komunistů žádná strana neuvažuje, že kabinet podpoří či toleruje. Opoziční lídři se navíc shodují, že by ministři neměli do doby, než získají důvěru, dělat na ministerstvech nezvratné kroky. Také většina z nich upozorňuje, že nepřekonatelným problémem je to, že Babiše chce policie dál stíhat.