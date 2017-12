„Budeme se snažit tuto kauzu během deseti měsíců prozkoumat, vyšetřit a předložit Sněmovně výsledky,” řekl již dříve předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Pro vznik komise bylo třeba nejméně 40 podpisů, Piráti jich sehnali 93. Z každé sněmovní strany v ní usedne jeden zástupce. [celá zpráva]

„Nemáme ambice, abychom pomocí vyšetřovací komise vyšetřili všechny věci v ČR. Někde je potřeba začít a toto je dobrý způsob. Je to typický příklad, kde se má komise zřídit,” řekl na jednání místopředseda Pirátů Jakub Michálek.

Zřízení komise je podle něj důležité především pro to, že trestní řízení, které probíhá, se zabývá jen pochybením tří úředníků, nikoliv politickou odpovědností. Komise ale nemá podle Michálka nahrazovat činnost soudu. Piráti by také byli rádi, aby šetření napomohlo snížení korupčních tendencí.

ČSSD komisi podpoří



Vznik komise podpořili i sociální demokraté a nominují do ní končícího ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka.

Je to právě ČSSD, na kterou se v souvislosti s kauzou OKD snáší kritika za údajně nevýhodnou privatizaci tehdejším ministrem financí a končícím premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Ten ale výtky odmítá, vláda podle něj prodala OKD za nejvyšší nabízenou cenu.

Pro zřízení komise zvedli ruku i poslanci KSČM a hnutí ANO. To do komise nominuje Josefa Hájka, který pochází z Moravskoslezského kraje a v OKD dlouhou dobu pracoval.

Kalousek: Věc má řešit soud, ne Sněmovna



„Připadá mi to jako naprosto zbytečné a navíc velmi nebezpečné. Nemohu návrh podpořit, protože jsem až přecitlivěle dbalý. Měli bychom komisi zřizovat, když se do toho exekutivě nechce a nekoná. V takovém případě ve veřejném zájmu Sněmovna zřizuje komisi, ale to není tento případ,” řekl před poslanci Miroslav Kalousek. Věc je podle něj především v pravomoci soudu, u kterého právě probíhá hlavní líčení.

Předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek poslancům řekl, že doufá, že stejně tvrdě jako v případě prodeje OKD budou poslanci postupovat při hlasování o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka kvůli kauze Čapí hnízdo.

Minulost OKD



Sněmovní komise by měla prověřit převod akcií OKD do vlastnictví jiných osob a také okolnosti, za jakých stát snížil svůj podíl ve firmě, a tím pádem přišel o možnost kontrolovat firmu. Komise má také prověřit prodej minoritního podílu státu a následné plnění závazků nabyvatele akcií. Má též prošetřit činnost státních orgánů a osob, které za majetkové operace při privatizaci odpovídaly.

Prodej akcií OKD schválila v roce 2004 vláda Stanislava Grosse (ČSSD). Podíl získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest. Podle státního zástupce však byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, a tak vznikla při prodeji škoda přes 5,7 miliardy korun.

Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.

Privatizaci OKD aktuálně řeší soud, u něhož čelí obžalobě znalec Rudolf Doucha, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu v těžební společnosti. Na lavici obžalovaných dále sedí dva bývalí místopředsedové Fondu národního majetku. Sobotka vystupuje v procesu jako svědek.