„Mám z toho velkou radost,“ řekl Zeman ve čtvrtek v pořadu televize Barrandov k Trumpovu výroku.

Dodal, že již dlouhodobě říká, aby se také česká ambasáda přesunula z Tel Avivu do Jeruzaléma, což je pravda. „Mohli jsme být první. Teď budeme dříve nebo později následovat Spojené státy,“ poznamenal Zeman.

Podle něj Trumpův krok ukazuje, že americká politika je sebevědomá a že je to dobře.

