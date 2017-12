Podle informací Novinek dorazili na Chodov všichni „noví ministři“ i všichni z minulého kabinetu. Někteří se potkali úplně poprvé. Babiš už dříve potvrdil všechna jména menšinové vlády. [celá zpráva]

„Probírali jsme program, první zasedání vlády, uvádění jednotlivých ministrů do úřadu,” řekl na tiskové konferenci po jednání Babiš. Vláda by se podle něj měla zaměřit na řešení důchodové reformy a motivaci mladých rodin.

Někteří adepti na ministry se také zajímali, od koho získá vláda podporu. „Od 18. prosince chci oslovit jednotlivé strany a diskutovat s nimi o podpoře menšinové vlády,” uvedl Babiš s tím, že jako první osloví ODS, protože skončila ve volbách druhá.

FOTO: koláž Novinky.cz s použitím Právo, ČTK, psp.cz a Středočeský kraj

Brabec se těší na méně dopisů



Šéf ANO prohlásil, že vláda by měla fungovat racionálně a rozpory mezi resorty by se neměly řešit na jednání kabinetu. „Líbí se mi ta myšlenka, o které jsme hovořili, že vláda by pracovala na jiném principu. Ministři si doposud více psali dopisy, než že spolu mluvili,” komentoval ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dosluhující ministryně pro místní rozvoj a budoucí šéfka resortu obrany Karla Šlechtová sdělila, že shoda panuje na tom, že by se měl změnit jednací řád vlády. „Nechceme dávat na vládu všechny možné materiály 'pro informaci', často jsem to vnímala jako alibismus některých ministrů,” konstatovala Šlechtová.

Aktivnější role v Evropě



Babiš také mluvil o zahraniční agendě. Po jmenování vlády 13. prosince se totiž vydá do Bruselu na Evropskou radu. „Já jsem byl kritizován za to, že jsem se nevěnoval zahraniční politice. Chci na to položit důraz, chci dát jasně najevo, že jsme proevropští, ale máme na řešení jiné názory,” podotkl.

Migrační krize má být podle něj řešena mimo území EU. „My chceme hrát aktivnější roli než předtím,” dodal.

Prezident Miloš Zeman má Babiše jmenovat premiérem 6. prosince, celou vládu o týden později. Zeman se chce nejdříve se všemi novými adepty na ministry sejít. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček Novinkám řekl, že schůzky se uskuteční v Lánech v období od 7. do 11. prosince.