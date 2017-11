ODS s ANO chtějí skoncovat se zákazem prodeje o svátcích

Velké obchody měly loni i letos o státních svátcích zavřeno. Tak jim to nakázal zákon, který v uplynulém období protlačila ČSSD. To by se už v příštím roce mohlo změnit. ODS chce zákaz prodeje o svátcích zrušit. Zákon vadí i dalším stranám včetně nejsilnějšího ANO.