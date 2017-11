Proč vás ve Sněmovně rozzlobil výrok Tomia Okamury, že si měla ODS říci o podporu SPD pro zvolení místopředsedou Sněmovny? Je přece normální se spolu bavit a o případnou podporu požádat.

Mě to nerozzlobilo. Ale konstatoval jsem, že je zvláštní, když řekli, že zastávají princip poměrného zastoupení ve vedení Sněmovny, ale v případě ODS se toho nedrželi. Což vypadá, že poměrný systém podporují, ale jen pro ty, kteří jim přišli políbit prsten.

Není lepší s ANO jednat o vládě než připustit, aby se k moci dostal Okamura a komunisté?

My jsme připraveni jednat vždy, a bude záležet jen na splnění podmínek a zda vznikne nějaký průnik. Ale k jednání jsme vyzváni nebyli. Pan Faltýnek sice tvrdí, že nám nabídku dali, ale není to pravda. Což potvrdil i Andrej Babiš, že o tom nikdy neuvažovali. Měli by si to kluci ujasnit. My jsme se po volbách na jednání ptali, ale bylo nám řečeno, že se uvidí, ale už nic neproběhlo.

Pro ANO je výhodnější být v pozici chudáčka, se kterým nikdo nechce do vlády jít, a vyvolat volby

První vláda bude menšinová. Jak se zachováte v případě druhého pokusu? Budete trvat na podmínce, že nechcete být ve vládě s trestně stíhaným člověkem?

To je podmínka nutná, nikoli dostatečná. KDU-ČSL také nepůjde do vlády, kde by se realizoval pouze program ANO. Další je otázka, jaké by byly poměry ve vládě, jak by ANO bylo ochotno dodržovat koaliční smlouvu, protože v minulém období nás několikrát podrazilo. Na jednání jsme připraveni, ale to neznamená, že se dohodneme, protože určitě nechceme být za fíkový list či doplněk.

Nebudou mít kolegové v Demokratickém bloku problém, že byste s ANO o vládě jednali?

Demokratický blok vznikl pouze za účelem volby do orgánů Sněmovny. Až volby proběhnou, tak blok skončí. Samozřejmě můžeme dále kroky koordinovat, a to i s dalšími opozičními stranami, ať to jsou Piráti, nebo ČSSD.

Nezahnala opozice ANO do rohu, kde nemá jinou možnost než spolupracovat s SPD a komunisty?

Oni mají i jiné možnosti. Jsou tady strany, které získaly víc voličů a mají větší odpovědnost než my a měly by převzít odpovědnost, jako jsme ji převzali v minulém období my. ANO se ale do rohu natlačilo samo. Když systematicky urážíte a nemluvíte pravdu, tak si logicky snížíte koaliční potenciál. Já jsem ochoten leccos překousnout, ale problém je v nich.

Sami se dostali do izolace, ODS a Piráti s nimi jít nechtějí. Naopak ANO se nechce bavit s ostatními. My respektujeme výsledky voleb a vítězství ANO, ale i my máme své podmínky a nemůžeme jít za každou cenu a nemůžeme přijmout taktiku, že musíme vzít, jak to je, nebo nic.

Ani taktika chcíplého psa na stole, kterou používá Andrej Babiš, pro nás není přijatelná. Buď se hledá cesta, nebo ne. Pro ně je výhodnější strategie dostat se do pozice chudáčka, se kterým nikdo nechce spolupracovat, a vyvolat předčasné volby, vyhrát je a získat většinu.

Jsme ochotni jednat, dělat kompromisy a být státotvorní, ale má to své limity

Myslíte, že to k tomu směřuje?

Kdyby chtěli stabilní vládu, nebo aspoň toleranci menšinové vlády, tak by se chovali jinak. Určitě to nejsou úplná trdla, která neumějí vyjednávat.

Čekáte, že když poprvé neuspějí, tak za vámi přijdou?

Těžko říci. Když jsme byli u pana prezidenta, tak ten očividně počítal, že k dohodě dojde až v druhém kole. Což mi přijde škoda, že musíme projít neúspěšným prvním kolem. A je to neodpovědné, protože tím destabilizují celou zemi.

Nebo mají možná v záloze hlasovací mašinu s SPD a komunisty, kterou si vyzkoušeli při volbách do orgánů Sněmovny a možná ji využijí i při vzniku menšinové vlády. Ukázalo se to i při volbě místopředsedů, když dvakrát s největší pravděpodobností poslanci ANO nehlasovali pro Petra Fialu. Nepřijde mi, že by pan Faltýnek, který je mimořádně schopný, neměl vliv na poslance ANO. Rozumím tomu, ale nemůžeme potom brát vážně výzvy ANO, aby s nimi šla ODS do vlády, když potom dvakrát nepodpoří jejich kandidáta. To je cynismus, pokrytectví a výsměch opozičním stranám.

U vás ve straně je pořád jasno?

Když se ukázalo, že Andrej Babiš bude premiérem, tak jsme se poradili, a kromě jediného hlasu jsme si řekli, že v takovém případě jdeme do opozice. Jiné by samozřejmě bylo, kdybych mohl přijít před stranické orgány a říci, že jsme byli pozváni k jednání a jsou takové a takové podmínky, tak bychom se o tom mohli bavit.

Určitě se ale nechceme s prosíkem dožadovat, aby s námi šli jednat, protože se na to těšíme. Jsme ochotni jednat, dělat kompromisy a být státotvorní, ale má to své limity. Opozice se nebojíme, určitě nebudeme razit nulovou toleranci a jsme ochotni jednat o konkrétních zákonech, které budou ve prospěch občanů.