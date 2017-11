„Vy to asi máte rozmyšleno, ale nějak jste nám to zapomněl říct,” prohlásil během středečního jednání Sněmovny šéf lidovců Pavel Bělobrádek směrem k předsedovi poslanců ANO Jaroslavu Faltýnkovi. I další opoziční strany si stěžovaly, že nevědí, jaké bude rozdělení výborů a že s nimi hnutí ANO nejedná.

Faltýnek nakonec svolal schůzku všech stran na čtvrteční odpoledne. „Doufám, že se konečně dohodneme,“ řekl při příchodu předseda poslanců soc. dem. a dosluhující ministr pro lidská práva Jan Chvojka.

Dodal, že ČSSD bude chtít na post místopředsedy Sněmovny Jana Hamáčka a v čele zahraničního výboru by měl stanout dosavadní šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek.

Ostatní strany neválcujeme, odmítá kritiku Vondráček



„Očekávání jsou velká, doufám, že se konečně začne jednat. Doufám, že to bude debata. Včera jsme dostali po pěti týdnech očekávání od pana Faltýnka tabulku,“ konstatoval před jednáním předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

„Na stole je konkrétní návrh, snažili jsme se všem vyjít vstříc, ale určitě se to zase některým nebude líbit,” prohlásil při příchodu nový předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Odmítl, že by ANO s nikým nejednalo. „Domlouvali jsme se bilaterálně. Je to složité. Vítězové voleb vždycky ty strany válcovali, my se chováme jinak. Ty výbory, které bude mít ANO, jsou spíše ty, které zbyly,” podotkl.