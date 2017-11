„No jasně, systém nespí, dalo se to čekat. Jsem překvapen tou rychlostí a urputností. Všechny kroky policie včetně dnešního rychlého doručení mě stále přesvědčují, že to je čistě politická kauza,” uvedl Babiš.

„Včera po obědě jsme jako noví poslanci složili slib a ani ne za 24 hodin už policie žádá o mé vydání. Sněmovna ještě není ustavená, není zatím ustaven mandátový a imunitní výbor, není zvolen předseda sněmovny, takže žádost nemůže ve Sněmovně nikdo převzít, ale Sabina Slonková, novinářka, která mě bytostně nesnáší a dostává od policie zprávy z první ruky, už má článek, že je ve sněmovně žádost. Donesla jí tyto informace policie?” podivil se šéf ANO.

„Každopádně ta rychlost, s jakou po mně jdou, opět jenom dokazuje, jak ohromný strach má korupční systém. Jak moc se mě ten starý systém bojí a jak urputně se mě snaží dostat. Ještě než sestavíme vládu, která by lidem ukázala, že premiér může dělat věci pořádně a ve prospěch lidí,” uzavřel své prohlášení.

Ostatní budou pro



„Předpokládám ze klub ČSSD bude hlasovat stejně jako v minulém funkčním období. To znamená pro vydání,” řekl Právu šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Pro vydání budou hlasovat i Piráti a to i přes to, pokud by mandátový a imunitní výbor vydání nedoporučil, sdělil Novinkám šéf strany Ivan Bartoš. Budeme postupovat jako minule, žádost o vydání obou poslanců hnutí ANO podpoříme. My jsme si tento postoj odhlasovali hned na prvním jednání klubu po volbách 22. října,“ konstatoval.

Pokud se žádost nebude lišit, ruce by měli zvednout i poslanci SPD. „My jsme hlasovali v předešlém volebním období pro vydání. Pakli-že nebudou nějaké nové informace, tak na tomto stanovisku nemáme co měnit,“ uvedl šéf hnutí Tomio Okamura.

Dodal, že v minulém volebním období neměla SPD v mandátovém a imunitním výboru žádného zástupce. „Nikdo z našich poslanců se nemohl seznámit s policejním spisem. Nyní budeme mít dva poslance, proto bude možné, aby se poslanci seznámili s policejním spisem. Nebudou-li tam žádné nové informace, setrváváme na našem stanovisku,“ zdůraznil Okamura.

Pro vydání budou rovněž lidovci, TOP 09 i Starostové. „Předsednictvo našim poslancům vydání doporučuje,“ řekl Právu šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Stejně se vyjádřili i místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „Chci, ať je tato kauza vyšetřena a je v ní jednou pro vždy jasno. Mimochodem i proto, že ANO mělo ve svém programu k imunitě takový jasný postoj a já tento postoj rád podpořím,“ řekl Jurečka.

Šéf poslanců STAN Jan Farský hlasoval pro vydání i posledně. „Budu i tentokrát. Spravedlnost se má hledat u soudu, ne ve Sněmovně,“ řekl Právu. Předseda STAN Petr Gazdík je opatrnější. „Velmi patrně budeme pro vydání. Ale nejprve se v mandátovém a imunitním výboru seznámíme se spisem od policie,“ řekl Právu Gazdík. V TOP 09 mají jasno. „Byli jsme před několika týdny, budeme i nyní,“ sdělila Právu místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

Pochybnosti v ANO



Poslanec za ANO Patrik Nacher řekl Právu, že se se žádostí musí seznámit, než se rozhodne. Načasování žádosti však pokládá za zvláštní.

„Předpokládal bych, že policie s žádostí buď přijde před volbami, protože ví, že věc stihne projednat. Anebo by si s projednáním jistá nebyla, a tak by se žádostí počkala až po volbách. Když ale přijde s žádostí dvakrát, tak to vyvolává pocit, že jde o nějakou hru,” řekl Právu.

Jak již dříve k načasování uvedl advokát a předseda komise pro trestní právo Legislativní rady vlády Tomáš Gřivna, má-li policie důvody ke stíhání poslance, nemůže čekat. [celá zpráva]