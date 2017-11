Návrh Pirátů, aby šéfové výborů byli z opozice, nepodpoříme, zní z ČSSD

V úterý pokračoval koloběh schůzek a vyjednávání stran o novém uspořádání Sněmovny. Strany se shodly na tom, že by opozice měla předsedat kontrolním komisím, většina také odmítla návrh Pirátů, aby předsedy všech výborů byla opozice. Lidovci po jednání s Milošem Zemanem v Lánech upozornili na to, že dosud není zcela jasné, kdo opozicí je. To se podle ODS ukáže až na základě hlasování o předsedovi Sněmovny.