Na schůzku tak dorazili představitelé ODS, TOP 09 a hnutí STAN. „Mě trošku mrzí, že zástupci některých stran se vyjádřili, že není potřeba. My si myslíme, že je potřeba. Co teď probíhá - strany se setkávají jedna s druhou, většinou to orchestruje hnutí ANO. Řeší se uspořádání Sněmovny, někde je skutečně přetlak,” prohlásil při příchodu šéf Pirátů.

„KSČM do programu ostrakizace vítěze voleb nepůjde,” řekl k setkání předseda komunistů Vojtěch Filip. Nedorazí ani SPD.

„Vidím tam jiskřičku koaliční spolupráce s ANO. Tohle jednání je důležité a chceme hledat tu synergii,” komentoval to Bartoš.

Setkání nemá smysl, řekl Bělobrádek



Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka takové setkání nemá smysl. Sociální demokraté zase uvedli, že by se podle nich nemělo řešit jen obsazení ve výborech, ale i ve strategických komisích, a vyzvali strany, aby se tím zabývaly.

Piráti předem deklarovali, že chtějí jednat především o obsazení mandátového a imunitního výboru, který podle nich může hrát důležitou roli při opětovném vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka policii v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Tento výbor podle ANO zatím nikdo nechtěl, a právě výbory, o které není zájem, by tedy měly zůstat hnutí Andreje Babiše.

Řešit by se také mohly pozice místopředsedů a předsedy Poslanecké sněmovny, o kterou se uchází Petr Fiala z ODS a Radek Vondráček z ANO, jemuž podporu vyjádřili mimo poslanců z hnutí ANO i ti z KSČM a právě Piráti.