„Vždy jsem říkal, že prezidentem by neměl být „Marťan“. Mirek Topolánek se v nejvyšších politických funkcích dlouho pohyboval, a je tedy v tomto ohledu jasným ne-Marťanem,” uvedl v pondělí bývalý prezident Václav Klaus.

Klaus: Topolánek, jak ho známe



Oznámení kandidatury označil Klaus jako rafinované a spektakulární. „Oznámení jeho kandidatury na poslední chvíli vnímám jako zřetelné vybočení z dosavadní nabídky protikandidátů Miloše Zemana. Prostě Mirek Topolánek, jak ho všichni známe,” doplnil Klaus.

K Topolánkově ambici kandidovat se již vyjádřili i současní poslanci. Kandidaturu vítá například předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Zda Topolánka podpoří jeho ODS, zatím jasné není, oficiální stanovisko by měla dát do úterka.

Předseda ODS Petr Fiala ale již v neděli řekl, že jde o vážného kandidáta. „Do prezidentské volby vstupuje nový kandidát s politickými zkušenostmi a zahraničně politickým rozhledem," uvedl k Topolánkově kandidatuře Fiala. Jeho kandidaturu osobně vítá i první místopředsedkyně strany Alexandra Udženija. [celá zpráva]

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš Topolánka naopak označil za nejzkorumpovanějšího politika. „Nemůžu tomu uvěřit, že nejzkorumpovanější premiér od samostatného státu se uchází o funkci prezidenta,“ napsal Právu Babiš v SMS zprávě. [celá zpráva]

Topolánek podle sázkařů vystřelil na třetí místo



Topolánek jen dva dny od oznámení kandidatury vystřelil na třetí místo u sázkařů. Favoritem je sice stále současný prezident Miloš Zeman s kurzem 1,6:1 - 1,7:1. Na druhém místě je bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš s kurzem 2,7:1 - 3:1. Bývalý premiér a někdejší předseda ODS Mirek Topolánek už je třetím místě s kurzem 5:1 - 6,5:1.

„Kurzovým favoritem je aktuálně Miloš Zeman, kterého v létě na několik týdnů v pomyslném žebříčku přeskočil momentálně druhý Jiří Drahoš. Třetí už je kometa posledních dnů Mirek Topolánek," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Objem sázek se blíží ke 40 miliónům korun, což je jen o deset miliónů méně než při prezidentských volbách v roce 2013.

Kurz na Topolánka podle něj začínal na 225:1. Koncem července klient Fortuny na vítězství Topolánka vsadil 25 000 korun. Při tehdejším kurzu 200:1 činí potenciální výhra pět miliónů.

„Na vítězství Zemana jde 40 procent sázek, druhý je Drahoš s 30 procenty. Na Topolánka už jde pět procent celkových náběrů,” doplnil Šrain. Zhruba desetina sázek zatím šla na vítězství textaře a podnikatele Michala Horáčka, který je z pohledu kurzů nyní čtvrtý s kurzem 10:1 - 11:1.

Sází se i na to, kdo se prezidentem nestane. „Velmi oblíbená je sázka na to, že Jiří Drahoš v prvním kole porazí Michala Horáčka (1,13:1). Stejné je to se sázkou na to, že se Zeman prezidentem nestane. V posledních říjnových týdnech jsme zaznamenali několik takových sázek za 100 000 korun a více v kurzu 2,9:1,” uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.