„My v SPD jsme se rozhodli využít plný mandát od voličů. V Poslanecké sněmovně se rozhoduje o schválení našich zákonů a nechceme oslabovat naši pozici. Jako hnutí SPD nepostavíme stranického kandidáta. O tom, jakého kandidáta podpoříme, o tom se rozhodne na celostátním výboru,” uvedl Okamura po dvouhodinovém jednání se Zemanem.

Zopakoval, že prezidentem by se měl stát člověk, který prosazuje přímou demokracii, je proti islamizaci ČR, proti přijímání migrantů a hájí zájmy ČR.

Zeman se už dříve nechal slyšet, že pokud by na Hrad kandidoval i Okamura, mohli by nakonec prohrát oba. S předsedou SPD prý má společných asi deset procent voličů, kteří by mu mohli nakonec scházet. Zaregistrovat se do prezidentské volby se kandidáti musí do 7. listopadu.

Babišovu menšinovou vládu SPD nepodpoří



Se Zemanem se také bavili o současné povolební situaci a o menšinové vládě hnutí ANO. Okamura prezidentovi zopakoval, že SPD Babišovu menšinovou vládu nepodpoří.

„Všeobecně platí, že Andrej Babiš nepředložil hnutí SPD žádný projekt, proto my nemáme důvod takový projekt podporovat. Nepředložil ani životaschopný projekt. Nemůže být řeč o tom, že bychom podporovali menšinovou vládu, která nemá v plánu prosazování našeho programu,“ vysvětloval Okamura své stanovisko.

Zeman už se setkal s hnutím ANO, vedením ODS a Piráty. Jednání jsou naplánovaná podle výsledků voleb, Okamura tak na povolební schůzku přijel jako čtvrtý. V úterý mají do Lán dorazit představitelé KSČM.