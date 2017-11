Na sjezdu by si měla sociální demokracie zvolit nové vedení, které bude mít za úkol dovézt ČSSD k vyšším volebním ziskům. Stávající vedení – tedy statutární místopředseda Milan Chovanec a místopředsedové Lubomír Zaorálek, Jan Birke, Petr Dolínek, Jan Hamáček a Michaela Marksová – dá své funkce k dispozici.

Rozhodlo o tom v pátek předsednictvo strany. Na něm Chovanec neuspěl se svým návrhem, aby členové volili předsedu ČSSD přímo. „Přímou volbu předsedy by soc. dem. měla zkusit ve stabilnější době, tedy v budoucnu. Byla to jedna z variant, kterou jsem navrhoval. Ten sjezd by měl řešit nejen nás, ale i politické směřování ČSSD formou závazků vůči veřejnosti,“ řekl později.

Sjezd by měl změnit i stanovy, aby v budoucnosti mohli do vedení kandidovat i lidé, kteří jsou členy soc.dem. méně než čtyři roky. „Máme spoustu zajímavých osobností, které vysíláme do politických soubojů. Do budoucna by soc. dem. měla při přímé volbě předsedy dát šanci i těmto lidem. Lidem, kteří jsou s námi svázáni a jsou nám blízcí,“ vysvětlil Chovanec.

Mimořádný únorový sjezd však bude muset do vedení volit pouze podle starých stanov, vybírat bude tedy jen mezi kandidáty, kteří vlastní stranickou průkazku alespoň čtyři roky.

Sjezd bude mimořádně jednodenní.

Hlásí se Zimola i Foldyna

Ze současného vedení ambici znovu kandidovat nikdo neohlásil. „Moje jediná ambice je dovést ČSSD do bezpečného přístavu a tím je sjezd,“ řekl Chovanec.

Otevřeně se přihlásili ke kandidatuře - pokud o to členská základna bude stát - zatím pouze bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola a ústecký poslanec Jaroslav Foldyna. „Na základě celé řady postřehů, mailů a postojů kolegů o tom uvažuji. Bude-li jich víc než těch, kteří mě posílají někam jinam,“ řekl Právu Foldyna.

Podobné spekulace naopak vyvrátil bývalý místopředseda ČSSD a exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který se z politického výsluní stáhl. „O kandidatuře na sjezdu neuvažuju. Hodlám se věnovat rodině a profesi, kde mám pracovní závazky,“ zdůraznil Hašek, který je krajským zastupitelem a pracuje jako koncipient v advokátní kanceláři Jansta, Kostka.

Schválili si vyrovnaný rozpočet



Předsednictvo ČSSD řešilo také finanční situaci strany, která kvůli ztrátě více než poloviny voličů a zisku pouhých 7,27 procenta ve sněmovních volbách výrazně zchudne. „Schválili jsme vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji 137 miliónů korun. ČSSD je připravená dostát všem svým finančním závazkům, je stabilizovaná,“ řekl Chovanec.

Ve Sněmovně je ČSSD připravená zamířit do opozice. Koho podpoří na post předsedy Sněmovny – zda kandidáta ANO Radka Vondráčka, nebo šéfa ODS Petra Fialu – rozhodne poslanecký klub soc. dem.

„Když vidíme, co se děje s výkladem ústavy, tak pokud hnutí ANO bude mít svého předsedu Sněmovny, tak to znamená, že Andrej Babiš bude mít i třetí pokus. Aby tady vládla vláda bez důvěry několik měsíců, to mi nepřipadá možné v 21.století. Doufám, že se to nestane. Budeme se bavit i o možných pojistkách,“ řekl Chovanec a reagoval tak na slova prezidenta Miloše Zemana, který řekl, že si ústavu vykládá „tvůrčím způsobem“.

„Ale samozřejmě, že síla 15členného klubu není tak velká, abychom mohli partnerům nabídnout rozhodující hlasy pro volbu či nevolbu konkrétní osoby,“ dodal úřadující místopředseda.