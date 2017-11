„Nelze tam očekávat žádné programové průniky. Jdu vysvětlit smysl svého názoru. Prezident republiky měl říct vítězi voleb, jmenuji vás, až mi představíte většinu v Poslanecké sněmovně,“ uvedl před jednáním Kalousek.

Předseda TOP 09 tento týden přišel s nápadem, že by se neměl vůbec zvolit předseda dolní komory. V tom případě by se totiž nemohla ustavit Sněmovna a Sobotkova vláda by nemohla podat demisi. Se svým návrhem však moc nepochodil.

Ve čtvrtek odpoledne se ještě Kalousek sejde s představiteli sociální demokracie.