12:10 - Andrej Babiš dopolední jednání s ODS, KDU-ČSL ani výzvu Miroslava Kalouska zatím nekomentoval. Novinářům svůj postoj sdělí až po jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Tisková konference se očekává kolem půl čtvrté odpoledne

11:58 - Variantami podle něj jsou jak úřednická vláda, tak i třeba následné rozpuštění Poslanecké sněmovny poté, co bude vládnout vláda bez důvěry.

Menšinová vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny je ale podle Bělobrádka problém. „Ale pokud s tím nic neuděláme, tak je to jedna z možných variant. Sněmovnu nelze blokovat do nekonečna,” doplnil Bělobrádek a tím, že v rukou to má prezident Miloš Zeman.

11: 50 - Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka je to ale jen dočasné řešení. „Je to takový balónek od pana Kalouska. Takovéto žonglování je sice možné, ale pokud bude vůle ANO, SPD a Pirátů ustanovit Sněmovnu, tak se tomu zabránit nedá,“ komentoval Kalouskovu výzvu na neustavení Sněmovny Bělobrádek.

11:42 - Kalousek vyzval strany, které řekly, že nepodpoří menšinovou vládu Andreje Babiše, aby společně s TOP 09 podpořily neustavení Poslanecké sněmovny.

„Máme všichni jedinou možnost jak takové vládě zabránit. Nevolit ani (Radka) Vondráčka z hnutí ANO, ani (Petra) Fialu z ODS a neustavit schůzi Poslanecké sněmovny, dokud Andrej Babiš nevrátí pověření Miloši Zemanovi,“ řekl na tiskové konferenci Kalousek.

11:35 - Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek chce, aby nedošlo k ustavení nové Sněmovny. Chce tak zabránit tomu, aby mohla být sestavena jednobarevná menšinová vláda hnutí ANO. [celá zpráva]

11:22 - Fiala se také vyjádřil nad návrhy předsedy hnutí ANO Andreje Babiše o tom, že by do vlády mohl přizvat i některé odborníky z ODS, jmenovitě Václava Klause ml. nebo Janu Černochovou.

„Já to vnímám jako žert nebo nepovedený vtip ze strany Andreje Babiše a vůbec to nestojí za žádný komentář. Je to nesmysl, jen se nad tím usmějme,“ řekl Fiala.

11: 20 - Předseda ODS Petr Fiala na krátkém brífinku po jednání s hnutím ANO řekl, že obě strany trvají na svých představách o předsedovi Poslanecké sněmovny. Hnutí ANO prosazuje Radka Vondráčka, zatímco ODS svého předsedu Petra Fialu.

11:16 - ODS a hnutí ANO na jednání řešily obsazení výborů a vedení Sněmovny. ODS by podle Fialy chtěla vést tři až čtyři výbory, jaké přesně budou, prozradí až krátce po 13. hodině.

10:04 - „Žádné zásadní kotrmelce nečekejte,” uvedla před jednáním Udženija k pozici ODS.

10:03 - Předsedu občanských demokratů Petra Fialu doprovázela místopředsedkyně Alexandra Udženija a šéf poslanců Zbyněk Stanjura.

10:00 - První jednání vede ANO s ODS.

Jednání, která probíhala minulý týden, nedala odpověď na otázky, jak bude vypadat budoucí kabinet a o jakou podporu se bude ve Sněmovně při hlasování o vyslovení důvěry opírat.

ANO nabídlo jednání o koaliční spolupráci občanským demokratům, kteří však takovouto variantu odmítli. Negativně se ke spolupráci s vítězným hnutím stavějí rovněž Piráti, lidovci, sociální demokraté, TOP 09 a hnutí STAN. Neopětované vládní ambice naopak neskrývá SPD Tomia Okamury.

ANO proto začalo uvažovat o sestavení menšinového kabinetu s odborníky. [celá zpráva] Komunisté nevyloučili, že by mohli menšinovou vládu tolerovat. [celá zpráva]

Zájem pokračovat projevili všichni stávající ministři za ANO, kromě šéfa státní kasy Ivana Pilného, který své rozhodnutí odejít avizoval již dříve.