„V rámci ministerstva školství chceme nastavit nová pravidla a vytvořit strategii pro sport. Měli bychom uvažovat o tom, zda by bylo možné sport vyčlenit jako agenturu,“ dodal lídr ANO, který počítá s tím, že by Hnilička takovou agenturu vedl. „Pan Hnilička je tváří našeho hnutí pro sport, vytvářel naši strategii a vizi,“ dodal. Hokejový brankář Babiše často doprovázel během předvolební kampaně, kde společně slibovali výstavbu 17 zimních stadiónů.

Hnilička Právu řekl, že cílem babišovců je, aby sportovci konečně za sebou měli lidi, kteří se sportu věnují na plný úvazek a rozumějí mu. „Doteď byla sportovní agenda přidružená ke školství, které má obrovské problémy samo o sobě, a sport je tam na periferii zájmu,“ sdělil.

Snahu ANO zacílit na sport naznačuje i skutečnost, že hnutí zvažuje vytvoření samostatného sněmovního výboru pro sport, který dosud býval podvýborem.

Stropnický možná na zahraničí



Hnilička je nejen zlatým olympionikem z Nagana, ale také trojnásobným hokejovým mistrem světa. Působil i jako sportovní manažer v Mladé Boleslavi, od roku 2013 začal pracovat v hokejovém svazu jako manažer juniorských reprezentací, v srpnu 2017 se stal generálním manažerem národního týmu.

Babiš v pondělí připustil, že Martin Stropnický by se mohl přesunout z ministra obrany do čela resortu zahraničí. „Je to dlouholetý kariérní diplomat,“ zdůvodnil to Babiš v ČT s tím, že dále vyjednávají. Stropnický byl velvyslancem v Portugalsku, Itálii a ve Vatikánu.

Babiš také nevyloučil účast ministra zemědělství z Rusnokovy vlády Miroslava Tomana ve svém kabinetu. Podle něj ho prosazují někteří zemědělci a hlavně potravináři. Toman šéfuje Potravinářské komoře a řídil i Agrární komoru.